APRICENA – IL COMUNE EFFETTUA SUBITO LE RESCISSIONI DAGLI AFFIDAMENTI DOPO LE INTERDITTIVE ANTIMAFIA

RECESSO AFFIDAMENTI A SEGUITO DI INTERDITTIVE ANTIMAFIA.

APRICENA.- L’Amministrazione Comunale di Apricena, comunica che, nella giornata di ieri 19 ottobre 2020, sono arrivate al protocollo dell’ente le notifiche di interdittive antimafia ad alcune aziende operanti nella Città di Apricena, a seguito di richiesta di informativa antimafia richiesta dagli uffici comunali.

Nella stessa giornata, il Sindaco e la struttura tecnica/ legale del Comune hanno interloquito con la Prefettura mettendo in atto, in tempi celerissimi, gli atti amministrativi per il recesso degli affidamenti in corso, come previsto dalla legge.

Al Sig. Prefetto di Foggia Raffaele Grassi, volgiamo i nostri compiacimenti per il grande lavoro di contrasto alla criminalità nella nostra Provincia, continuando a garantire la collaborazione della nostra Amministrazione Comunale e degli uffici.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE