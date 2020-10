SAN SEVERO – Service in Rete… per la salute aderisce alla Campagna Nazionale LILT FOR WOMEN 2020 e coordina le Attività celebrative dell’Ottobre Rosa a San Severo

COMUNICATO STAMPA DEL 18 OTTOBRE 2020

Service in Rete …per la salute aderisce alla Campagna Nazionale LILT FOR WOMEN 2020 e coordina le Attività celebrative dell’Ottobre Rosa a San Severo

Al via le iniziative celebrative dell’Ottobre Rosa a San Severo, coordinate dal Service in Rete…per la salute, in collaborazione con la Consulta delle Associazioni di San Severo, affinchè si potesse giungere ad un unico programma che tenesse insieme tutte le iniziative promosse nel territorio finalizzate a sensibilizzare le donne sul tema della prevenzione del tumore al seno. Il programma sarà svolto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

I Presidenti delle Associazioni uniti nel sodalizio, Wilma Ardisia per l’A.M.M.I. Associazione Mogli Medici Italiani, Paola Cuccitto per la CRI Comitato di San Severo-Torremaggiore, Concetta Pacentra per l’International INNER WHEEL CLUB di San Severo C.A.R.F. , Amalia Antonacci per il Touring Club Italiano CdT San Severo, Michele Princigallo per il Club per l’U.N.E.S.C.O. di SAN SEVERO, hanno intensificato per quest’anno la collaborazione con la LILT di Foggia, presieduto dalla dott.ssa De Trino Galante. L’importante associazione conduce su tutto il territorio nazionale la Campagna LILT FOR WOMEN 2020, istituita al fine di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. Quello alla mammella è il tumore più diagnosticato nella popolazione femminile, ma anche quello con le più alte percentuali di guaribilità (l’87% nel 2018) grazie alla prevenzione primaria e ai costanti miglioramenti diagnostici e terapeutici.

Il programma locale, concordato con la LILT per la Campagna giunta alla XXVIII edizione, gode del patrocinio del Comune di San Severo -che ha deliberato anche un contributo per l’opportuna pubblicizzazione-, della ASL Foggia, dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia, della CONFCOMMERCIO – Provincia di Foggia con i Civ di San Severo e la Rete Nazionale Assessorati alla Gentilezza.

Il Sindaco Francesco Miglio ha raccolto l’invito a sostenere l’iniziativa, in coerenza con il Protocollo di Intesa sottoscritto dall’ANCI con la LILT nazionale, provvedendo ad illuminare, da giovedì 15 fino al 31 ottobre, del simbolico colore rosa alcuni monumenti-Teatro Comunale Giuseppe Verdi, Biblioteca Comunale, il MAT Museo dell’Alto Tavoliere Fontana di Piazza Incoronazione- al fine di richiamare l’opinione pubblica ed in particolare le donne sul tema della prevenzione dei tumori al seno.

Il programma di OTTOBRE ROSA 2020 è molto articolato e prevede numerose iniziative e una intensa distribuzione del materiale informativo e Gadget forniti dalla LILT, in occasione delle Mostre e gli Eventi in programma.

I Farmacisti della città (17 Farmacie) esporranno il manifesto Campagna Nazionale, il manifesto con il programma locale, i libricini/opuscoli, indosseranno le spillette, etc..

Dal 20 al 30 allestimento delle vetrine degli esercizi commerciali della città aderenti; tra cui Farmacie, bar e pasticcerie, 20 negozi, Edicole, Centri Estetici, Parrucchieri, etc.. Agli esercenti è affidato l’allestimento delle vetrine lasciando spazio alla creatività alla fantasia con l’obiettivo di realizzare una vetrina bella e significativa che attiri l’attenzione di clienti e passanti. La premiazione avverrà il 29 ottobre pv a cura della Commissione composta dai rappresentanti delle Associazioni e dei Partner del Progetto nel rispetto delle norme anti Covid che ne determineranno la scelta del luogo e le modalità. Per ricevere il materiale per l’allestimento delle vetrine e per partecipare al concorso occorre inviare una richiesta a serviceinrete@gmail.com.