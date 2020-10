SAN SEVERO – LA DAUNIA ARCAICA DI ARMANDO PERNA.TRA STORIA E MITO UN VIAGGIO ALLE NOSTRE ORIGINI CON LO SCRITTORE SANSEVERSE

TRA STORIA E MITO UN VIAGGIO ALLE NOSTRE ORIGINI CON LO SCRITTORE SANSEVERSE

La Daunia Arcaica, di Armando Perna, è un libro fondamentale per la conoscenza e la scoperta delle nostre radici, sia daunie che pugliesi.

In questo volume lo storico sanseverese ricostruisce, anche grazie al mito, la storia del popolo che diede vita all a civiltà daunia e il nome all’intera regione Puglia.

Usi, costumi, religione, vita quotidiana, vicende militari, agricoltura, commercio e artigianato, di una civiltà che segnò un momento fondamentale nella storia e nello sviluppo della Capitanata, difendendola in particolare dai Cartaginesi di Annibale come dalle mire capitoline, per poi cadere inevitabilmente nelle maglie dell’Impero Romano – mondo perduto di cui ancora oggi rimangono mirabili resti, echi e testimonianze.

Nei video che seguono l’appassionata illustrazione di La Daunia Arcaica, da parte dello stesso autore.

PRIMA PARTE

SECONDA PARTE