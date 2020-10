FOGGIA – Juri Galasso nuovo Vice presidente Formedil

“Potenziare i percorsi formativi e di riqualificazione professionale; ampliare la rete di servizi e di assistenza a sostegno dei lavoratori e delle imprese; attrezzarsi al meglio per garantire efficienza e qualità nonostante le restrizioni imposte dal coronavirus”.

Questo il “programma” di Juri Galasso, Segretario Generale Fenealuil Foggia, a poche ore dalla nomina, all’unanimità, a vicepresidente del Formedil Foggia.



Il Formedil, Ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia, ha per scopo la promozione, l’attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni intraprese dai centri di formazione di settore, scuole edili.

Il Formedil promuove convenzioni e protocolli di intesa con gli enti pubblici preposti alla materia della formazione e dell’istruzione formazione; partecipa a progetti nazionali e internazionali favorendo, in particolare, lo scambio all’estero degli allievi e dei formatori delle scuole edili.

Le attività di formazione vengono realizzate dalle scuole edili territoriali secondo le esigenze del mercato del lavoro locale. Ciascuna scuola edile, pur essendo caratterizzata da autonomia finanziaria ed organizzativa, è coordinata a livello nazionale dal FORMEDIL che attraverso propri indirizzi definisce standard nazionali di riferimento.

Struttura del FORMEDIL

Il Formedil è stato costituito nel 1980 dalla Associazioni firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro edilizia industria (ANCE, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.)

“Il Formedil è a tutti gli effetti un ente bilaterale pubblico che eroga formazione a 360 gradi nel settore delle costruzioni”, spiega Galasso che aggiunge: “In questi anni il Formedil Foggia ha fatto un ottimo lavoro, grazie all’apporto di tutti i colleghi che mi hanno preceduto, in un territorio difficile, per un comparto che vive un momento di particolare criticità. Dobbiamo, perciò, intensificare e potenziare i risultati ottenuti puntando con ancora più convinzione sulla modalità on line e sulla capillarità dei servizi”.