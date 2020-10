APRICENA – PATTO PER LA SICUREZZA URBANA: IL SINDACO HA FIRMATO ACCORDO CON IL PREFETTO. RICHIESTI NUOVI FONDI PER INSTALLARE ANCORA TELECAMERE

PATTO PER LA SICUREZZA URBANA: IL SINDACO HA FIRMATO ACCORDO CON IL PREFETTO DI FOGGIA. RICHIESTI NUOVI FONDI PER INSTALLARE ANCORA TELECAMERE NEL NOSTRO COMUNE.



APRICENA. – L’Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza, che nei giorni scorsi, il Sindaco Antonio Potenza ha sottoscritto protocollo di intesa con il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, riguardante il “PATTO PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA”.

Con questa iniziativa si chiederanno ulteriori fondi al Ministero dell’Interno per acquistare ancora telecamere di videosorveglianza e potenziare il nostro sistema che conta già circa 200 telecamere.

In questi anni, i reati contro il patrimonio ed i fenomeni di illegalità sono diminuiti anche grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza, installato presso la centrale di sicurezza del Comando di Polizia Locale.

“L’obiettivo nella nostra Amministrazione Comunale è quello di continuare a migliorare la sicurezza e la vivibilità nella nostra città”- dichiara il Sindaco- ” in otto anni abbiamo installato centinaia di telecamere, realizzato una centrale operativa e collaborato con le forze dell’ordine per il contrasto ad ogni tipo di illegalità. Ringraziamo il Prefetto Grassi che ha proposto questo protocollo di intesa ai Sindaci della nostra Provincia, dimostrando grande sensibilità e attenzione al nostro territorio”- conclude Potenza.