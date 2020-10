FOGGIA – CONTROLLI DELLA POLIZIA NELLA STAZIONE: IL CANE FIUTA DROGA, UN DENUNCIATO E UN SEGNALATO ALL’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA

POLIZIA DI STATO

Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise

COMUNICATO STAMPA

CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO NELLA STAZIONE DI FOGGIA: UN DENUNCIATO E UN SEGNALATO ALL’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA PER POSSESSO DI SOSTANZA STUPEFACENTE.

E’ di un denunciato e un segnalato all’Autorità Amministrativa il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi, nella Stazione di Foggia dalla Polizia Ferroviaria affiancata dalle unità cinofile della Guardia di Finanza.

Il fiuto di Efres, pastore tedesco antidroga, ha dapprima intercettato, nell’area del sottopasso, un trentacinquenne, originario della provincia di Chieti, trovato in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, per uso personale; poi, si è bloccato dinanzi ad un quarantenne, residente nella provincia di Foggia, che stazionava nell’atrio della biglietteria, trovato in possesso di diverse decine di grammi di marijuana e di alcune dosi di hashish.

In questo caso l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

22 ottobre 2020