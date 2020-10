CALCIO COPPA ITALIA ECCELLENZA – IL SAN SEVERO VINCE A MANFREDONIA. IL TABELLINO E I COMMENTI

COPPA ITALIA ECCELLENZA PUGLIA 2020/2021

Andata 2° turno – Giovedi 22/10/2020

MANFREDONIA-SAN SEVERO 1-2

Reti: st 4′ D’Ambrosio SS, 18′ Nicodemo SS, 47′ Santos MA.

MANFREDONIA (3-4-3): 1 Leuci; 5 Ciuffreda ’02, 6 Colangione, 3 D’Angelo ’01; 2 Rubino (46’st 13 Quitadamo), 4 Morra A. (30’st 20 Fantasia ’03), 8 Stoppiello (6’st 15 Burdo), 11 Coronese ’01 (34’st 16 Santos); 9 De Nittis, 10 Morra C. (30’st 18 Del Fuoco ’01), 7 Trotta.

N.e.: 12 Vitulano, 14 Prencipe, 17 Roberto, 19 Armiento.

All. Celestino Ricucci.

SAN SEVERO (3-5-2): 1 Merola ’02; 2 Guida, 5 Guglielmi (25’st 13 Anzalone), 3 Visani; 7 Sangare (36’st 17 Tomaccio (’01), 4 Demba (1’st 15 Feltre ’02), 6 Lamatrice, 8 D’Ambrosio, 11 Pipoli; 10 Nicodemo ’01, 9 Calvanico ’02.

N.e.: 12 Bisogno, 14 Battimelli, 16 Palermo, 18 Cakoni, 19 De Vivo, 20 Iascone.

All. Vincenzo Criscuolo.

AE: Michele Bonavita, Foggia FG

A1: Pierluigi Mazzarelli, Barletta BT

A2: Giuseppe Dell’Aquila, Barletta BT

NOTE:

Espulsi: Ciuffreda MA, al 38′ pt, per doppia ammonizione; Criscuolo, all. SS, al 15’st, per proteste.

Ammoniti: Morra A., Ciuffreda, Trotta MA; Guida, Anzalone, Feltre SS.

Calci d’angolo: 8-1

Recupero: pt 1′, st 5′.

DINO MARINO A FINE PARTITA

“Complimenti a tutti i ragazzi per la bella partita di Coppa Italia disputata oggi a Manfredonia.

Mr.Criscuolo e la squadra hanno vinto con merito confermando la bella partita giocata in campionato e pareggiata dai biancocelesti all’ultimo minuto.

I ragazzi hanno fatto un ottima prestazione dal primo all’ultimo minuto, riscattandosi rispetto a domenica scorsa, segnando due goal a Francesco Leuci, miglior portiere dell’Eccellenza pugliese, ma bravo anche il nostro under Antonio Meola, quelle poche volte che é stato chiamato in causa è stato all’altezza dando sicurezza a tutta la squadra.

La difesa inedita mi é piaciuta molto con Guida, Guglielmi e Visani, così come il centrocampo,specialmente nel secondo tempo, Sangarè, D’Ambrosio (migliore in campo), l’under Feltre, Fabio Lamatrice e Pipoli, in attacco Nicodemo fa un goal, prende una traversa ed un palo, Calvanico una traversa. Benissimo, grazie a tutti , oggi lì avete messo in mezzo ad una strada…

💛❤️💛❤️💛❤️”