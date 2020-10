CALCIO SERIE C – FOGGIA ANCORA BATTUTO, ALLO ZACCHERIA PASSA L’AVELLINO

Di Lino Mongiello

FOGGIA-AVELLINO 1-2

FOGGIA (3-4-1-2): Fumagalli 5.5; Agostinone 5.5, Gavazzi 5, Germinio 5; Kalombo 4.5 (1’ st Ndiaye 5), Raggio Garibaldi 5 (1’ st Dell’Agnello 5.5), Gentile 5, Garofalo 5 (36’ st Vitale 6.5), Di Masi 5.5; Curcio 5 (32’ st Balde Balde 6), D’Andrea 5 (45’ st Tascini sv).

In panchina: Di Stasio, Moreschini, Morrone, Lucarelli, Aramini, Pompa,.

Allenatore: Marchionni 5.

AVELLINO (3-5-2): Forte 6; Ciancio 6.5, Dossena 6 (32’ st Rocchi sv), Miceli 6; Rizzo 6.5, De Francesco 6, D’Angelo 7 (27’ st Silvestri 6), Aloi 6.5, Burgio 5.5 (26’ pt Adamo 6); Santaniello 6 (27’ st Maniero 5.5), Bernardotto 6.5 (27’ st Fella 5.5).

In panchina: Pane, Pizzella, Tito, Errico, Mariconda, Bruzzo, Nikolic.

Allenatore: Braglia 7.

ARBITRO: Bitonti di Bologna 6.

RETI: 35’ pt D’Angelo, 18’ st Santaniello (rig.), 41’ Vitale.

NOTE: serata gradevole, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Burgio, Aloi, Curcio, Santaniello, Germinio, Ndiaye, Dossena, Vitale. Angoli: 2-5. Recupero: 2′, 3′.

Nulla ha potuto il Foggia contro il “gigante” Avellino. Le forze in campo hanno fatto notare una clamorosa differenza di valori tecnici e tattici ed alla fine l’1-2 finale sta anche stretto agli ospiti. Mister Braglia, a differenza del tecnico dei rossoneri, ha davvero a disposizione un’armata che potrà dire la sua per la vittoria finale. Il Foggia, al contrario, dopo la terza sconfitta di fila, dovrà lavorare tantissimo per tentare di conquistare punti importanti per la classifica. E, sicuramente ci sarà da lottare e da soffrire per raggiungere l’obiettivo. Soprattutto se si continuano a commettere errori su errori che agevolano gli avversari. Onore e merito ai “lupi” per aver messo su una squadra solida in tutti i reparti ma, alla fine i due gol sono arrivati soltanto grazie a due clamorosi svarioni della distratta difesa rossonera. Sul primo gol l’ennesimo errore in disimpegno di Kalombo ha procurato il vantaggio degli ospiti ad opera di D’Angelo (35’) forse in posizione di offside. Nella ripresa ci si è messo anche Gavazzi causando un’inutile fallo in area sanzionato con la massima punizione, trasformata da Santaniello (18’). Poi, è vero, l’Avellino ha giocato in scioltezza ed avrebbe potuto realizzare altri gol. Il Foggia però non è mai riuscito ad impensierire il portiere degli ospiti. Troppi sono i giocatori risultati fuori ruolo o non adatti al credo calcistico di Mister Marchionni. Di sicuro, con la difesa a tre, ci vorrebbero due esterni di centrocampo che sappiano anche difendere. Al momento il Foggia non ha giocatori in grado di garantire la robustezza nel ruolo chiave del centrocampo. Vitale, Di Masi, Ndiaye e Kalombo (al terzo errore negativo determinante consecutivo) sono bravi quando si tratta di attaccare ma al contrario, quando devono arretrare mandano la difesa in affanno. In attacco poi non ci sono uomini che possano fare la differenza. Il gioco è imballato e non produce azioni che possano impensierire gli avversari. L’unica nota positiva emersa nell’infausta serata è stata la velocità degli under. Nella ripresa, infatti, gli ingressi dei giovanissimi, ha ravvivato la compagine rossonera e proprio al termine di una bellissima giocata di Ndiaye per Vitale (41’) è giunto il gol dell’1-2. Troppo tardi … L’esito del match era già stato abbondantemente compromesso.