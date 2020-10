FOGGIA – ARRESTATO UNO STALKER PER ATTI PERSECUTORI

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foggia, d’intesa con il Magistrato di turno della Procura della Repubblica del capoluogo dauno, hanno arrestato lo stalker in flagranza per il reato di atti persecutori.L’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Foggia e lo Stalker è stato sottoposto agli arresti domiciliari.Le Stazioni Carabinieri accolgono tutte le vittime di reati del c.d. “codice rosso” e sono in stretto contatto con i centri antiviolenza della provincia dove le donne possono trovare dei punti di ascolto che garantiscono la riservatezza e l’anonimato, l’avvicinamento graduale ai servizi di sostegno, il supporto psicologico e, in alcuni casi, il collocamento presso strutture protette. In caso di violenza sotto forme forma di abuso psicologico, fisico è importante rompere l’isolamento e trovare il coraggio di parlare con qualcuno di ciò che avviene fra le mura domestiche. Ci si deve rivolgere alle Forze dell’Ordine oppure si può individuare una persona vicina con la quale si ha confidenza.