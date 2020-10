FOGGIA – IL FENOMENO INSPIEGABILE DEI TANTI INGOMBRANTI E DELL’IMMODIZIA IN STRADA – AMIU PUGLIA INOLTRA DENUNCIA ALLA POLIZIA MUNICIPALE CONTRO I COLPEVOLI DELLO SCEMPIO

IL FENOMENO INSPIEGABILE DEI TANTI INGOMBRANTI E DELL’IMMODIZIA IN STRADA – AMIU PUGLIA INOLTRA DENUNCIA ALLA POLIZIA MUNICIPALE CONTRO I COLPEVOLI DELLO SCEMPIO



E’ così tanta l’immondizia che viene riversata in strada, cui si aggiunge un numero elevato di ingombranti incivilmente lasciati sui marciapiedi e sul selciato, che gli uomini ed i mezzi dell’Unità Operativa di Foggia dell’AMIU Puglia non riescono per tempo a far fronte all’emergenza e a ripulire. Uno scempio che si ripete senza logica, se non quella di una sistematicità sospetta e allarmante.

Sono in azione con continuità due mezzi speciali, tra i quali un automezzo con ragno meccanico, per ripulire le strade di Foggia.

Purtroppo è un fenomeno che non ha apparenti spiegazioni, perché non si comprende come mai un grandissimo numero di cittadini, incuranti delle norme di correttezza e rispetto dell’igiene urbana, decida insieme e sistematicamente di inondate le strade foggiane di ogni tipo di rifiuto.

Il grave fenomeno è stato segnalato alla Polizia Municipale perché provveda, nell’ambito della concertazione dei servizi integrarti di igiene urbana, a controllare e ad elevare multe verso i responsabili di simili atti di inciviltà.

Quello che accade è un attacco allo sforzo quotidiano di chi prova a conservare uno stato decoroso della città e deve far fronte alle azioni condannabili di chi sporca e danneggia la vivibilità di tutti.