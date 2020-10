FOGGIA – IL SINDACO LANDELLA ALLARGA LA ZONA ANTI COVID

Il sindaco Landella integra l’ordinanza antimovida e la estende ad altre zone della città. Chiusura anche per corso Cairoli; piazza Marconi; corso Garibaldi (da via Duomo a corso Vittorio Emanuele II); via Lanza; piazza Giordano; corso Vittorio Emanuele II; piazza Federico II; via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre e Museo Civico) e aree limitrofe; piazza Italia; piazza Goeppingen.

Già ieri, il sindaco di Foggia aveva disposto il provvedimento per via Dante, Largo degli Scopari, via Duomo, piazza Del Lago, piazza Pericle Felici, piazza De Sanctis, piazza Mercato, piazza Martiri Triestini, piazza Cesare Battisti, via Oberdan, piazza Padre Pio e piazza De Gasperi. La violazione sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 400 euro a 1000 euro.

Ordinanza in vigore da oggi e fino al 13 novembre 2020. Vietato lo stazionamento per le persone, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 21:00 e fino alle ore 02:00 del giorno successivo.