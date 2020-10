SAN SEVERO – RIGENERAZIONE URBANA. PUBBLICATO IL BANDO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EX MAGAZZINO DELLA VILLA COMUNALE

RIGENERAZIONE URBANA. PUBBLICATO IL BANDO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EX MAGAZZINO DELLA VILLA COMUNALE.

E’ con viva soddisfazione che il Sindaco Avv. Francesco Miglio, il Vice Sindaco con delega all’Urbanistica Arch. Salvatore Margiotta e l’Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Luigi Montorio comunicano alla Cittadinanza la avvenuta pubblicazione , in data 22 ottobre 2020, del primo bando per l’affidamento dei lavori per la riqualificazione dell’ex magazzino della Villa Comunale, per un importo a base di appalto di € 477.000,00, con procedura d’urgenza, ai sensi del c.d. Decreto Semplificazione, avente come termine ultimo il 6 novembre 2020, ore 9,00.

Detti lavori di riqualificazione sono parte di un più ampio programma di rigenerazione urbana, riguardante ben otto interventi sul centro abitato di San Severo, resi possibili grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Puglia, per la complessiva somma di € 5.300.000,00.

Nelle prossime settimane saranno pubblicate gli altri bandi di gara per l’affidamento dei lavori concernenti i successivi interventi.

L’Amministrazione Comunale sta tenendo fede -come sempre, nel corso di questi sei anni- agli impegni assunti con i Cittadini per la rigenerazione urbana e al fine di rendere più bella e più vivibile la nostra bella San Severo.

Al Vicesindaco Arch. Salvatore Margiotta, all’Assessore Ing. Luigi Montorio, nonché alla tecnostruttura, va il vivo plauso del Primo Cittadino , di tutta la Civica Amministrazione e dei Consiglieri della Maggioranza per il proficuo lavoro svolto nell’ambito della programmazione e della progettazione, auspicando di vedere, nel più breve tempo possibile, la concreta realizzazione delle opere, grazie all’impegno di sempre, alla competenza tecnica ed alla indiscutibile valentia professionale.