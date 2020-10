CALCIO ECCELLENZA – 100 BIGLIETTI IN VENDITA PER SAN SEVERO – MOLA. TUTTE LE NOTIZIE

COMUNICATO UFFICIALE – ORGANIZZAZIONE GARA DI CAMPIONATO

Eccellenza Puglia SignorBet.news –

Giornata 4 – Dom 25 ottobre 2020 – ore 14:30

SAN SEVERO -MOLA DI BARI

Posto unico: €.5,00 – Accesso allo stadio solo su prenotazione e prevendita biglietti fino alle ore 12:00 di domenica 25 ottobre. Posti limitati nel numero complessivo di 100. 24 posti sono riservati a dirigenti e tifosi ospiti. Prevendita biglietti in sede c/o Stadio Ricciardelli. Data la capienza limitata ed il costo esiguo del tagliando d’ingresso, non saranno concessi ingressi di favore.

Info: 348.0542850. Accrediti obbligatori (Stampa-AIA-FIGC-CONI) entro le ore 11:00 di domenica 25 ottobre, tramite e-mail: atsanseverocalcio@gmail.com

Chi vorrà assistere alla partita deve essere mentalmente predisposto ad accettare il protocollo Covid, rispettando l’occupazione del solo posto assegnato stando seduto, l’utilizzo continuo della mascherina, il permesso a sottoporsi al controllo preventivo della temperatura corporea. Chi non é abituato a rispettare le regole é cortesemente invitato a passare la domenica altrove. IL RISCHIO DI SOSPENSIONE DEI CAMPIONATI E’ ALTISSIMO E CONTINUARE A GIOCARE DIPENDE DA TUTTI NOI.