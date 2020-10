SAN SEVERO – Concluso felicemente il progetto “Mappa del Patrimonio Culturale / Inclusione Sociale”

Il progetto “Mappa del Patrimonio Culturale / Inclusione Sociale” è nato con la motivazione di creare una rete di innovazione e cooperazione per contribuire a valorizzare il valore sociale ed educativo del Patrimonio Culturale Europeo.

Docenti referenti e coordinatrici sono state le prof.sse Carafa Elena e Carella Daniela. Gli altri docenti del Team Erasmus sono: Pascale Concettina, Pice Grazia, Saggese Gera, Terracone Anna, Tota Daniela, Baldassarre Marco.

Patrimonio culturale inteso sia come componente fondamentale della diversità culturale, sia come dialogo interculturale accessibile a tutti in quanto patrimonio comune dell’umanità.

Obiettivi delle nostre attività caratterizzate dallo scambio di buone pratiche didattiche di insegnamento, sono stati:

– Sensibilizzare e promuovere la “cittadinanza europea inclusiva” per garantire l’inclusione sociale degli individue e delle manifestazioni artistiche in un’Europa diversificata e multiculturale.

– Prevenire i conflitti nei centri educativi, spesso caratterizzati da “difficoltà di comprensione multiculturale”, conseguenza di migrazioni e mescolanze di culture, causate dalla paura dell’ignoto, dal rifiuto del diverso per lingua e cultura con atteggiamenti xenofobi di esclusione, assumendo stereotipi negativi.

– Incrementare strategie per combattere l’insuccesso e l’abbandono scolastico.

Il progetto è consistito in varie fasi che precedevano le mobilità. La prima, svoltasi qui a san Severo nel novembre 2018 è stata caratterizzata essenzialmente dalla formazione dei docenti coinvolti nel progetto. Durante la formazione, la scuola capofila, il Manuel Pacheco di Badajoz, ha dato le indicazioni per la stesura delle unità di apprendimento da sviluppare in parallelo nelle 4 scuole dei paesi partner. La tematica era quella di adottare un monumento e noi abbiamo scelto la chiesa di San Severino.

I bambini hanno studiato la pianta della città, tracciandovi percorsi e smontandola e rimontandola a mo’ di puzzle. E’stato realizzato anche un gioco da tavolo su imitazione del gioco dell’oca, dove su ogni postazione numerata c’era un elemento della nostra città. Il gioco, plastificato e confezionato, è stato poi donato durante la seconda mobilità avvenuta a Saint Jean de Luz, in Francia. Qui sono state messe a punto le attività successive che estendevano la conoscenza del patrimonio locale e a quello regionale o nazionale. Pertanto, abbiamo scelto i castelli di Federico II di cui l’Italia meridionale e la nostra Puglia sono ricche e ci si è soffermati sulla figura dell’Imperatore svevo.

All’inizio dello scorso anno scolastico Federico II è stato un po’ il filo conduttore delle attività scolastiche, a incominciare da quelle di accoglienza, culminate proprio nel giorno dell’ open day con lo spettacoli degli sbandieratori federiciani sul piazzale della nostra scuola. Nel mese di novembre 2019 c’è stata la terza mobilità in Portogallo, mentre l’ultima, a Badajoz, purtroppo è saltata per via della pandemia. Sulla piattaforma etwinning abbiamo il nostro TWIN SPACE con tutte le foto e le documentazioni delle attività svolte oltre che sul blog curato dalla prof.ssa Pice.

Con la giornata di oggi termina simbolicamente il progetto sul patrimonio e comincia il nuovo KA229, che vede un altro Paese entrare a far parte dei nostri scambi didattici e culturalio: El hierro, nelle Isole Canarie.