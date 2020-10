SAN SEVERO – È DECEDUTO NELLA NOTTE IL NOTO IMPRENDITORE DARIO MONTAGANO

Si è spento questa notte Dario Montagano 65enne di San Severo, uno dei più noti imprenditori dell’intera Capitanata.

Montagano ha posto fine alla sua vita nella notte tra venerdì e sabato. Almeno queste le notizie che emergono sulle quali indagano le forze dell’ordine. La notizia è trapelata questa mattina destando grande impressione. Sarebbe stato ritrovato cadavere in giardino. La salma si trova all’ospedale Teresa Masselli Mascia. Montagano era diventato da oltre 30 anni importante punto di riferimento per migliaia di agricoltori, implementando i punti di raccolta a San Severo e in provincia per cereali, soprattutto grano, olio, uva. Un fatturato di svariati milioni di euro. Poi diversificando l’impegno imprenditoriale con altre attività. Aveva problemi con la giustizia e si preparava, probabilmente, ad una grande battaglia giudiziaria dopo gli arresti domiciliari della scorsa primavera.

Era stato presidente della squadra di basket AGRICOMM in serie B, sponsor più volte con le sue aziende anche della Cestistica San Severo. Aveva realizzato l’obelisco nel cimitero in memoria del figlio Umberto, il più alto al mondo come monolitico.

Davanti alla morte tutto si ferma e si silenzia.

Lascia la moglie Marina e i figli ai quali facciamo pervenire le nostre sentite condoglianze.