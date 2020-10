CALCIO ECCELLENZA – LA VITTORIA DEL SAN SEVERO SUL MOLA. IL TABELLINO

CAMPIONATO ECCELLENZA SIGNORBET.NEWS

Domenica 25 ottobre 2020 ore 14:30

SAN SEVERO – MOLA DI BARI 2-0

Reti: pt 36′ Nicodemo; st 35′ Nicodemo.

SAN SEVERO (3-5-2): 1 Merola ’02; 2 Guida, 5 Guglielmi, 3 Visani (48’st 14 Di Fraia); 7 Sangare (27’st 16 Demba), 4 Feltre ’02 (27’st 17 Tomaccio ’01), 6 Lamatrice, 8 D’Ambrosio, 11 Pipoli; 10 De Vivo, 9 Nicodemo ’01 (48’st 15 Battimelli ’02).

N.e.: 12 Cakoni, 13 Anzalone, 18 Villani A., 19 Calvanico, 20 Iascone.

All. Vincenzo Criscuolo.

MOLA DI BARI (3-5-2): 1 Cucumazzo ’01; 2 Grazioso, 6 Cantalice, 5 Lorusso; 11 Portoghese (22’st 19 Triozzi)), 7 Daniele ’02 (22’st 17 Navarra ’02), 8 De Santis N. (5’st 15 Gernone), 4 Diagné, 3 Zonno ’01 (15’st 16 Sidella ’01); 10 Rana, 9 Sguera.

N.e.: 12 Ancona, 13 Abbinante, 14 De Santis C., 18 Castiello, 20 Armenise.

All. Girolamo Zinfolino.

AE: Fabrizio Consales, Foggia FG

A1: Filippo Panebarca, Foggia FG

A2: Luca Latini, Foggia FG

NOTE:

Espulsi: Chico, mass. MO, nell’intervallo, per proteste e Cantalice MO, al 12’st, per doppia ammonizione.

Ammoniti: Visani, Guglielmi, Pipoli SS; Grazioso, Cantalice, Daniele, Rana MO.

Calci d’angolo: 4-7

Recupero: pt 1′, st 4′.