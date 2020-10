CALCIO – II CATEGORIA – LA GIOVENTU CALCIO SAN SEVERO PASSA A SAN NICANDRO GARGANICO

Ancora una prestazione dominante della Gioventù San Severo di mister Cozzola che si impone per 4-0, tra le mura ospiti del San Nicandro, portandosi in vantaggio con Palma all’11’, dopo aver sbagliato almeno altre tre finalizzazioni a tu per tu, raddoppio del fantasista n.10 Bonabitacola al 22’ su un fraseggio corale del reparto avanzato, ma la perla della domenica arriva al 5’ del s.t. dal bomber D’agostino che sfodera una sforbiciata all’angolino che strappa applausi da tutto il pubblico presente, quarta realizzazione in pieno recupero su poderosa fucilata all’incrocio del giovane Miglio (2002).

Prossimo test ad Ascoli Satriano DPCM permettendo.