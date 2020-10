CALCIO SERIE C – FOGGIA ANCORA BATTUTO VA KO A TERNI

Terni, 25 ottobre 2020.

Di Lino Mongiello

TERNANA – FOGGIA 2-0

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli 5.5; Defendi 6.5, Boben 6, Kontek 6, Frascatore 6.5; Palumbo 7, Proietti 6 (26’ st Paghera sv); Partipilo 7 (26’ st Damian sv), Falletti 6 (31’ st Suagher), Furlan 6 (12’ st Torromino 5.5); Vantaggiato 5.5 (12’ st Raicevic 5.5). In panchina: Vitali, Mammarella, Ferrante, Russo, Peralta, Laverone, Salzano. Allenatore: Lucarelli 6.

FOGGIA (3-4-1-2): Fumagalli 6; Germinio 6, Gavazzi 6, Agostinone 6; Kalombo 6, Vitale 6 (34’ st Balde Balde sv), Raggio Garibaldi 5.5 (26’ st Morrone sv), Ndiaye 4 (26’ pt Di Masi 6); Curcio 5.5; D’Andrea 5.5, Dell’Agnello 6 (26’ pt Garofalo 6). In panchina: Mascolo, Salvi, Di Jenno, Lucarelli, Aramini, Pompa, Naessens, Regoli. Allenatore: Marchionni 4.5.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

RETI: 21’ pt Partiplo, 24’ st Falletti.

NOTE: cielo sereno, terreno in discrete condizioni. Espulso Cau, allenatore in seconda del Foggia al 7’ st per proteste. Ammoniti: Curcio, Gavazzi, Kontek, Partipilo, Garofalo, Kalombo, Raggio Garibaldi. Angoli: 5-2. Recupero: 2′, 5’.

Quarto stop di fila per il Foggia al Liberati di Terni dove subisce un’altra sconfitta senza attenuanti. Soprattutto se si considera che alla notevole forza d’urto degli avversari, si aggiungono le solite amnesie dovute non soltanto all’inesperienza per poter giocare a certi livelli. Inesperienza “pagata” sul campo anche dalle scelte infelici dell’allenatore dei rossoneri che non ancora ha intuito dove sono i problemi della sua squadra. Tra i suoi ci sono giocatori inadatti alla categoria visto che in ogni gara ripetono sempre gli stessi errori. Che diventano determinanti ai fini del risultato. Quando poi si è opposti ad uno dei “giganti” del torneo, si rischiano bruttissime figure. E a Terni, infatti, è andata proprio così. Non è un caso se la Ternana è in testa alla classifica. La compagine guidata da Lucarelli ha una rosa di primissima qualità per la categoria , gioca a memoria ed è molto più avanti nella preparazione. E soprattutto sfrutta al meglio gli errori degli avversari. Il Foggia, nuovamente “corretto” da Marchionni, è costretto, sin dal fischio d’inizio a stazionare nella propria metà campo, pressato dalla furia delle fere. Il Foggia, si vede chiaramente, è in netto affanno. Stenta a contenere le sfuriate della capolista. Soprattutto non ci vuole la sfera di cristallo per accorgersi delle evidenti difficoltà a cui va incontro Ndiaye. Il tallone di Achille dei rossoneri è proprio sulla sua corsia dove Partipilo e Defendi fanno a gara ad inventare giocate deliziose e cross che creano non pochi grattacapi alla difesa rossonera. I padroni di casa vanno cos’ ripetutamente vicini alla marcatura ma, sullo 0-0, l’azione più clamorosa la fallisce Curcio (16’). Il fantasista spreca a porta spalancata la ghiotta occasione costruita da Kalombo. La differenza è tutta lì, negli uomini. E Curcio è quello più tecnico … Dal possibile 0-1 la Ternana si rifà con gli interessi. Raggio Garibaldi svirgola la palla che va verso Fumagalli. Partipilo (21’) è in agguato e spedisce in rete. Sotto di un gol, finalmente Marchionni (26’) corre ai ripari e si decide a effettuare un doppio cambio. Fuori l’improponibile Ndiaye, dentro Di Masi e anche Dell’Agnello è out per un colpo subìto, sostituito da Garofalo. Il Foggia adesso subisce molto meno e pare più quadrato. Ma la Ternana continua il suo forcing e ancora con Partipilo (46’), di testa su cross di Defendi mette alla prova i riflessi di Fumagalli che si salva. Nella ripresa la musica non cambia. La Ternana non soffre quasi nulla. La gara è comunque sempre orientata nella medesima direzione. Germinio salva su Torromino (15’). E Kalombo (23’) cintura o stesso attaccante dei rossoverdi, procurando l’ennesimo calcio di rigore contro. Falletti (24’) non spreca l’occasione dagli undici metri per mettere al sicuro il risultato. Con il punteggio oramai compromesso, Marchionni inserisce forze fresche che lo rianimano. Nel finale prima Balde Balde (36’), solo davanti a Iannarilli calcia alle stelle. Pochi minuti dopo tocca a Garofalo (38’) e Morrone (42’) sprecare un paio di occasioni. Troppo poco per quanto fatto durante i 97’ complessivi. Le ultime tre giocate servono solo a mettere il “sigillo” alla netta differenza dei valori in campo.