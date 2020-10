SAN PAOLO CIVITATE – GEPA, INTENSO SERVIZIO DI SAFETY PER LE COMUNIONI

riceviamo e pubblichiamo

Servizio Safety&Security alle comunioni

Vede impegnata l’associazione G.E.P.A coordinamento provinciale di foggia OdV con i propri volontari a svolgere servizio di Safety&Security in occassione delle comunioni.Le date 27 Settembre 2020, 03 -11- 18-25 Ottobre 2020 .Vede impegnati gli operatori Safety nelle 5 domeniche per le comunioni presso Parocchia San Giovanni Battista, sita in San Paolo di Civitate ( Fg) per un numero di circa 35 bambini divisi in gruppi. Naturalmente il compito degli operatori Safety era di garantire sicurezza ,e far rispettare il Dpcm attuale, gli operatori all’ingresso della Parrocchia hanno registrato tutti i nominativi dei bambini che ricevevano la prima comunione ,e dei famigliari .Poi vedete impegnati gli operatori Safety anche al funerale del 12 Ottobre 2020 che hanno perso la vita due persone del nostro comune,in un tragico incidente stradale. Due battesimi sempre nelle domeniche delle comunioni .I volontari e gli operatori Safety sono:

Tosiani Nicola presidente provinciale,operatore Safety, G.P.G Zoofila,responsabile Safety;

Tosiani Gianluca vice presidente provinciale,operatore Safety, G.P.G Zoofila;

Landolfo Vito direttore operativo provinciale,operatore Safety;

Coppola Rosa ispettrice provinciale,operatore Safety, G.P.G Zoofila;

Brunetta Maria operatore Safety;

Brunetta Isabella operatore Safety;

Giannubilo Leonardo operatore Safety.

Il servizio è stato svolto con professionalità,serietà, affidabilità, onestà, e competenza in materia Safety&Security. Si ringrazia il Parroco della Parrocchia San Giovanni Battista Don Domenico Niro per averci chiamato a svolgere servizio.I famigliari dei bambini,i bambini che hanno rispettato il nostro servizio tenendo le mascherine durante tutto lo svolgimento della santa messa.Naturalmente il servizio degli operatori Safety è stato fatto per il bene della comunità.Visto le difficoltà attuali.Naturalmente in tutte le 5 domeniche gli operatori sono stati molto disponibili. Effettuando anche controlli all’interno della Parrocchia per garantire la sicurezza di tutti.