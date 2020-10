TORREMAGGIORE – CALCIO A 5 SERIE B-PRIMI TRE PUNTI PER LA POLISPORTIVA! BATTUTO IL BISCEGLIE

📣 ROSSOBLU PIÚ FORTI DELLA FEBBRE, ECCO I PRIMI 3 PUNTI

Prima vittoria stagionale per la Polisportiva, che batte 4-3 la Diaz Bisceglie.

Vigilia sfortunata, con mr Olivieri colpito da un attacco febbrile e costretto a causa delle restrizioni Covid a non accedere alla struttura di gioco. Oltre a lui, anche Pazienza da forfait causa febbre a poche ore dal match.

Parte fortissimo la Polisportiva con Russi che realizza dopo 1′ e Heredia che raddoppia al 3′. Fiotta si fa trovare preparato su un paio di conclusioni di Elia e ancora Heredia sigla il 3-0.

Nel finale De Cillis ci prova ma Fiotta è insuperabile, mentre Russi e Spano falliscono il.gol del 4-0.

Il secondo tempo si apre ancora con un gol di Russi. La.Diaz non molla e prima.segna il gol del 1-4 e poi a 7′ dalla fine mister Di Chiamo schiera il quinto di movimento. A 5′ dal termine arriva il 2-4 mentre a 2,50 arriva il 3-4.

Nei minuti finali Rossa ci prova dalla sua metà campo ma De Cillis intercetta e a 2″ dal termine Fiotta si fa trovare pronto consegnando 3 punti alla sua squadra.

3 punti importanti, arrivati in una settimana difficile.per i rossoblu che in allenamento hanno dovuto fare a meno di Spano, Angelini e Dopico, mentre oggi del proprio mr Olivieri sostituito in maniera ottimale dal preparatore Diomede.

Adesso testa alla lunga e insidiosa trasferta in Calabria, dove sabato prossimo la Polisportiva farà visita al Mirto C5 che, dopo la sconfitta all’esordio, oggi ha vinto sul difficile campo dell’Itria.

🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵