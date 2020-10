FOGGIA – DROGA, MAXI OPERAZIONE DEI CARABINIERI. PIÙ DI 100 MILITARI ESEGUONO NUMEROSI ARRESTI

FOGGIA ED ALTRE PROVINCE DEL TERRITORIO NAZIONALE. INDAGINE “ARANEO”. OPERAZIONE DEI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI FOGGIA COORDINATI DALLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI BARI. DISARTICOLATA UN’ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.



Dalla nottata è in corso un’operazione antimafia, convenzionalmente denominata “Araneo”, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.

Più di 100 militari, supportati altresì dai Reparti Specializzati dell’Arma dei Carabinieri (Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori, Nucleo Cinofili e Nucleo Elicotteri) stanno in particolare eseguendo sia nel capoluogo, in provincia, ma anche in altre regioni d’Italia, delle misure cautelari personali nei confronti di alcuni soggetti, di cui una parte ritenuti dagli inquirenti contigui alla “Società foggiana”,.

Le indagini svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno in particolare permesso di disarticolare un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti operante su Foggia e provincia, ma con altresì proiezione extraregionale.

Contestualmente, sono inoltre in corso da parte dei militari dell’Arma diverse decine di perquisizioni nelle aree sensibili di Foggia e della provincia.



I dettagli ed il resoconto di tale importante operazione verranno poi forniti – ad attività concluse – in un video-collegamento – Skype fissato per le ore 11.00