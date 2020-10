MARGHERITA DI SAVOIA – COVID-19 – RISCONTRATI ALTRI TRE CASI. SALGONO AD UNDICI GLI ATTUALMENTE POSITIVI

Ancora un aggiornamento da parte del Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto sulla situazione relativa alla diffusione del Covid-19 sul territorio cittadino: «Sono stati riscontrati altri tre casi di positività al virus Covid-19 sul territorio di Margherita di Savoia, che portano a undici il numero di soggetti attualmente positivi. Un dato complessivo che deve farci riflettere e che deve indurre a tutti la massima prudenza poiché superiore rispetto al numero di casi totali riscontrati nel nostro paese nel corso della prima ondata. Anche alla luce dei contenuti del DPCM emanato nella giornata di ieri intensificheremo i controlli sul territorio per impedire l’ulteriore diffusione di un virus pericoloso e spietato. Chiedo a tutti i concittadini di osservare scrupolosamente le norme sul distanziamento sociale, sull’utilizzo continuo e corretto di mascherine e gel disinfettante, evitare con cura gli assembramenti, evitare gli incontri con persone non conviventi e ridurre all’essenziale gli spostamenti fuori di casa, limitandoli alle necessità lavorative o al tempo strettamente indispensabile per l’approvvigionamento di viveri, medicinali o altri beni di prima necessità. Evitate dunque, per il vostro bene, di stazionare all’aperto senza un reale motivo: la situazione è molto seria e nessuno può permettersi di sottovalutarla».