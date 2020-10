SAN SEVERO – APRICENA – TORREMAGGIORE – Intensificati i servizi di controllo. Arrestate due persone tra cui un uomo di  Apricena trovato in possesso di droga

Nell’ultima settimana Agenti del locale Commissariato di P.S. coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine ha intensificato i servizi di controllo del territorio nell’area di San Severo, Apricena e Torremaggiore finalizzati alla prevenzione e repressione di attività delittuose.

Nella corso di tale attività di prevenzione , è stato tratto in arresto un giovane di Apricena, il quale in seguito a perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di alcune bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 300 grammi, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Il giovane arrestato su disposizione dell’A.G. è stata portato in carcere e dopo l’udienza di convalida il GIP ha confermato la misura custodiale.

Infine Agenti della volante del Commissariato di P.S. e del Reparto Prevenzione Crimine ha tratto in arresto un uomo per resistenza a P.U. e ricettazione. Infatti l’uomo, che viaggiava a bordo di un’autovettura, poi risultata rubata, non si è fermato all’alt intimato dai poliziotti e dopo un inseguimento finito con l’impatto contro l’auto della Polizia veniva tratto in arresto è su disposizione dell’A.G. è stata portata in carcere è dopo l’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione..