APRICENA – COSTRUZIONE DI NUOVE CASE POPOLARI: IL SINDACO FIRMA CONVENZIONE CON ARCA CAPITANATA (EX IACP)

COSTRUZIONE DI NUOVE CASE POPOLARI: IL SINDACO FIRMA CONVENZIONE CON ARCA CAPITANATA (EX IACP).



APRICENA-FOGGIA. L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che nella mattinata odierna, il Sindaco Antonio Potenza, ha firmato a Foggia presso la sede dell’ARCA CAPITANATA (ex Istituto Autonomo Case Popolari), convenzione per la candidatura ad un bando regionale per la costruzione di due palazzine di case popolari.

“Da anni stiamo lavorando a questo obiettivo”- dichiara il Sindaco- “costruire nuove case popolari e’ una nostra priorità. Ad Apricena fino al 2012 non esistevano graduatorie di assegnazione degli alloggi e non si costruivano case popolari da 25 anni. Oggi si assegnano in base alla graduatoria vigente”- continua ancora il Sindaco- ” con questa convenzione ci candidiamo a costruire 20 nuovi alloggi, a riqualificare una grande area a verde in zona Sacra famiglia, ove sorgeranno campi sportivi per i giovani dell’intera zona. L’ARCA CAPITANATA, si impegna inoltre a ristrutturare con il bonus 110% alcuni edifici su cui noi da anni chiediamo interventi. Ringrazio di cuore l’avvocato Pascarella, amministratore unico di ARCA, per l’opportunità condivisa e i nostri tecnici per aver predisposto gli atti in tempi record. Ai cittadini in graduatoria, che da tempo aspettano una casa, chiediamo pazienza, ci auguriamo che la Regione Puglia in tempi stretti valuti i progetti e dia risposte ai comuni”- conclude il Sindaco.