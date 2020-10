PESARO – UMBERTO CARRIERA, E’ DI SAN SEVERO LO CHEF PROTAGONISTA DELLA PROTESTA ANTI DPCM A PESARO CHE HA INONDATO IL MONDO DEI MEDIA E DEL WEB

UMBERTO CARRIERA, E’ DI SAN SEVERO LO CHEF PROTAGONISTA DELLA PROTESTA ANTI DPCM A PESARO CHE HA INONDATO IL MONDO DEI MEDIA E DEL WEB

E originario di San Severo Umberto Carriera, lo chef-imprenditore a capo della holding Carriera’s Group, che, appena trentunenne, gestisce sei ristoranti per tipologia di clientela e che vanno dall’entroterra pesarese fino alla costa. Nato nel centro dell’Alto Tavoliere, dove ha frequentato l scuole elementari per poi trasferirsi insieme alla famiglia a Pesaro. L’altra sera, in uno dei suoi locali, ha protestato 90 ospiti per dire “no” alla chiusura serale dei ristoranti così come previsto dall’ultimo DPCM. Scatenando reazioni sul tipo di protesta attuata ma anche un necessario dibattito così come accaduto anche con altre vertenze.

Nella città marchigiana gestisce “La Grande Bellezza – Cucina & Cantina” di Mombaroccio, il più noto e più volte menzionato dalle guide culinarie nazionali; l’”Osteria delle Candele” nel borgo di Candelara; “La macelleria” (il locale della protestaanti DPCM di alcune sere fa); “Il Chiosco bar & piadineria” e l’”Acquamarina beach 48″ a Pesaro nonché lo “CHIC Restaurant di Fano”. Nella sua cucina vengono coniugati tradizione ed innovazione per soddisfare anche i palati più esigenti.

Nel 2015 ha aperto il suo primo ristorante e scritto un romanzo dal titolo “il Coraggio delle Scelte”, edito da Guaraldi, che ha venduto più di cinquemila copie e nel 2019 è stato inserito dalla rivista Forbes, la più autorevole rivista di economia e finanza del mondo, nell’elenco dei 150 imprenditori Under30 più promettenti e che meglio hanno rappresentato il made in Italy.

