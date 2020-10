SAN SEVERO – CONCORSI AL COMUNE, GIOVEDÌ LA CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE IN DIRETTA SUL SITO DEL COMUNE

Il Comune di San Severo –Assessorato al Personale – comunica che è in programma domani pomeriggio, giovedì 29 ottobre 2020, con inizio alle ore 16,00, la correzione delle prove scritte dei due concorsi pubblici CAT. B (OPERATORE CED) e CAT. C (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO) che si terrà presso la sede comunale di Palazzo Celestini .

La correzione delle prove scritte avverrà, in seduta pubblica, mediante lettore ottico, così come per la precedente prova preselettiva, alla presenza fisica di n. 2 testimoni per ciascuno dei due concorsi scelti con il criterio anagrafico del più giovane e del più anziano.

Non sarà consentito l’accesso fisico ad altri candidati, nel rispetto della normativa vigente sul distanziamento sociale e al fine di evitare assembramenti.

Tutti gli altri candidati e la Cittadinanza potranno assistere alla correzione tramite diretta facebook sull’home page del sito istituzionale del Comune di San Severo http://www.comune.san-severo. fg.it cliccando su “SEZIONE IN EVIDENZA”.

“Abbiamo dato seguito a quanto già preannunciato nei giorni scorsi – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore al Personale Valentina Stocola- per fare in modo che la correzione della prova scritta dei due concorsi avvenga in forma pubblica e nella maniera più trasparente possibile. Le norme anti contagio impediscono di avere un maggior numero di candidati presenti, ma tutti potranno assistere a tale correzione , seguendo la trasmissione in diretta sul nostro sito”.