SAN SEVERO – ARMATI DI MACHETE RAPINANO UN DISTRIBUTORE DI BENZINA!

Armati di machete hanno rapinato un’area di servizio in provincia di Foggia, minacciato il dipendente di consegnare il denaro altrimenti lo avrebbero colpito e portato via un bottino di duemila euro.

La rapina è avvenuta presso il distributore di carburante ‘La Torre’, lungo la statale 16, a pochi chilometri da San Severo. Entrambi a volto coperto, i due banditi sono arrivati a bordo di un’auto e sono scappati in direzione nord.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, che hanno acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’area di servizio.

