FOGGIA – COVID-19 – MARIA GRAZIA BARONE, 29 CASI POSITIVI!

Dopo oltre sette mesi dall’inizio della pandemia, è stata accertata la diffusione del virus anche nella nostra struttura nonostante gli sforzi profusi per impedirlo.



Nello specifico, su cinquantasei tamponi effettuati il giorno 28 ottobre u.s., ventinove di essi hanno evidenziato positività tra gli ospiti e il personale assistenziale.



Nella generalità dei casi si è di fronte a pazienti asintomatici o paucisintomatici, cioè con sintomi marginali rispetto a quelli normalmente associati al Covid, e, difatti il ricovero in ospedale si è reso necessario per un solo ospite.



Il personale della Fondazione monitora costantemente l’evoluzione della situazione con il supporto delle Autorità Sanitarie ed ai familiari degli ospiti vengono costantemente fornite, attraverso le vie private, le notizie sullo stato di salute dei loro cari.



Foggia, 30 ottobre 2020



La Presidente

d.ssa Clorinda Calderisi