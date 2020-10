SAN SEVERO – Ultimo saluto a Dario Montagano. La cerimonia funebre si terrà sabato 31 ottobre alle 11.30 in Cattedrale

Dario Antonio Montagano era un uomo forte e volitivo, un cardine per la sua famiglia e per quelle dei suoi dipendenti. Sopravvivere alla perdita di un figlio e far nascere dalle ceneri di quell’implacabile dolore iniziative, capaci di trasformare in benessere collettivo le fragilità di un territorio, arido di ricchezze, non era da tutti. Dario si inchinava alla vita e ne onorava i doni, conoscendo bene i brividi dell’implacabile gelo, che proviene dalla morte, avendoli condivisi con i suoi cari. Il rispetto per l’esistenza si traeva da quella sua invincibile pacatezza e da quel suo sorriso accogliente, che arginava rabbia e rancore anche nelle avversità più dure. Lui amava la terra e la vedeva Madre di quei benefici che, con il duro lavoro degli agricoltori l’impegno imprenditoriale, che animava le sue giornate, portavano serenità a tante famiglie. mai avrebbe potuto ferire la sua terra, oltraggiarla o svilirla del suo fecondo humus. Dario credeva nella Giustizia e nutriva profonda fiducia nelle Istituzioni, sotto la cui ala protettiva si era da sempre posto, esternando sdegno e biasimo per ogni altrui tentativo di sviamento illegale. Ma il peso della valanga di fango da cui, negli ultimi mesi, si sentiva sommerso, la profonda sofferenza che gli cagionava il vedere vanificato l’impegno di una vita, l’angoscia di poter essere stato screditato agli occhi dei figli e degli amatissimi nipoti, per i quali avrebbe dato la sua vita, sommati all’amara consapevolezza di non poter dimostrare la propria innocenza in tempi brevi lo hanno piegato. Infatti, il 23 ottobre, stremato, Dario Montagano ha fatto ricorso a tutto il suo coraggio ed alla sua forza per urlare la sua innocenza, nel silenzio della notte, ben conscio che quel suo estremo gesto, non rappresentasse una resa.

Avv. Elena Montagano