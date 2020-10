BASKET SUPERCOPPA SERIE A2 – Torna il basket al Pala Falcone e Borsellino: Allianz Pazienza San Severo vs Benacquista Latina

È finalmente grande basket sul parquet del Pala Falcone e Borsellino! Primo impegno ufficiale in quel di San Severo per i Neri di casa, che ospiteranno Latina nel recupero del secondo turno della Supercoppa “Centenario” LNP di serie A2, girone arancio. La formazione di Coach Lino Lardo dopo un esordio non proprio felice al PalaMangano di Scafati (e dopo aver vinto, si spera, la personale battaglia col Covid che ha coinvolto mezza squadra) è pronta dare la prima gioia ai propri tifosi, sebbene con Emidio di Donato out per un problema muscolare e le normative in vigore che ne impediscano la presenza dei tifosi gialloneri sugli spalti.

La compagine nerazzurra guidata da Coach Gramenzi nel primo turno ha superato in volata Scafati PalaBianchini ed è decisa a ripetersi anche in trasferta. Tra le fila laziali l’ex Fabrizio Piccone, alter ego del play titolare Marco Passera e del guastatore Aristide Mouaha. Sugli esterni all’esperienza di Baldasso e Raucci è stata aggiunta la forza atletica dello statunitense Jaren Lewis e la freschezza di Gabriele Benetti. Nel pitturato comanda Brandon Gilbeck, centro, classe 1996 per 213 cm di altezza e 107 kg di peso. Come detto sarà l’occasione per riassaporare il grande basket ed anche per distrarsi da un periodo non proprio sereno per tutti. Palla a due alle ore 19.30 con direzione arbitrale affidata a Pasquale Pecorella di Trani, Simone Patti di Montesilvano e Christian Mottola di Taranto. Gli abbonati a LNP Pass potranno seguire la partita in diretta streaming su https://lnppass. legapallacanestro.com Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo