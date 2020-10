SAN SEVERO – IL SINDACO MIGLIO SOTTOSCRIVE CONVENZIONE CON ARCA CAPITANATA. CI SARANNO NUOVE COSTRUZIONI DI ABITAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZALE POPOLARE

Il 28 ottobre 2020, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, ha sottoscritto una convenzione con l’ Arca Capitanata, nella persona dell avv. Donato Pascarella, onde consentire alla Città di San Severo di partecipare, unitamente all’ Arca Capitanata, al bando regionale “Programma dell’ Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia”, di cui alla delibera di G. R. 2414/2019.

Il Comune di San Severo si impegna a mettere a disposizione dell’Arca Capitanata una area caratterizzata da una previsione progettuale per la costruzione di alloggi di Edilizia Residenziale Popolare. Oltre ad interventi di nuova costruzione, è previsto il recupero e la manutenzione straordinaria di alloggi ed immobili. Per l esattezza, vi saranno 30 nuovi alloggi di ERP e di procederà alla riqualificazione ed efficientemento di n. 72 alloggi Arca in via Togliatti, di 496 alloggi Arca in piazza Giovanni XXIII, in quartiere San Bernardino, nelle vie Carli, Amendola, Calabresi, Grieco e Iotti.