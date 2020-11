BASKET SUPERCOPPA SERIE A2 – Il ‘dolcetto’ per Halloween lo regala l’Allianz Pazienza San Severo! Bella vittoria contro Latina

Il ‘dolcetto’ per Halloween lo regala l’Allianz Pazienza! Bella vittoria contro Latina.

Nella sera di Halloween la Cestistica regala il ‘dolcetto’ ai suoi tifosi e vince contro la Benacquista Latina per: 84 – 75. Sul parquet del “Falcone e Borsellino”, la seconda giornata ‘spezzettata’ di questa anomala Supercoppa Centenario 2020, ha raccontato una partita equilibrata solo nel primo quarto per il resto, dopo la sterzata nella seconda frazione, l’Allianz ha preso il sopravvento mantenendo, allo stesso tempo e fino alla fine, la lucidità. Sicuramente, c’è da sottolinearlo, San Severo e Latina vivono momenti diversi. Da una parte, i nerazzurri di coach Franco Gramenzi che, forse troppo galvanizzati dalla poderosa vittoria all’overtime contro Scafati, non hanno avuto la giusta attenzione commentando numerose sbavature che hanno compromesso il buon esito del match. Dall’altra parte, invece, la Cestistica porta con sé oltre il ‘peso’ del Covid anche gli eventi sfortunati della settimana come l’infortunio del capitano Emidio Di Donato e gli acciacchi di Chris Mortellaro. Nonostante tali spiacevoli situazioni, comunque da considerare in una valutazione complessiva del match, c’è da fare i complimenti a tutto il roster di Lino Lardo. L’Allianz ha dimostrato di saper reagire con carattere alle numerose difficoltà con alcune azioni di rilievo e numeri interessanti (cinque uomini in doppia cifra: Jones, Ogide, Ikangi, Contento e Antelli, per esempio). L’elemento, forse ad oggi più importante, è proprio la coesione, lo spirito, il fare squadra, creare una seconda famiglia capace di stringersi nei momenti belli – lo abbiamo visto nel video circolato giovedì sui nostri social in riferimento alla gravidanza della compagna di Marco Contento – ed in quelli più duri. In questo modo, tutto diventa più facile.

Ora, però, non c’è tempo di risposare; martedì alle 18.30 sul parquet del “PalaBarbuto” c’è da affrontare la GeVi Napoli.

Il riassunto:

PRIMO QUARTO – Lo starting five giallonero: Contento, Ikangi, Jones, Ogide e Pavicevic. Rispondo gli ospiti: Lewis, Mouaha, Raucci, Baldasso e Gilbeck. Si inizia con un protagonista: Andre Jones autore del primo fallo di gara e dei primi due punti gialloneri, poi la schiacciata di Gilbeck, la tripla di Iris Ikangi ed ancora la schiacciata del numero 34 nerazzurro. I ritmi, sebbene sul tabellone sia 6.50 sono abbastanza elevati, ma a quanto pare, secondo Lino Lardo c’è qualcosa da rivedere e richiama a rapporto i suoi. Dopo le parole del coach arrivano solo 2 punti degli ospiti e ben cinque sanseveresi ad opera di Ikangi e Pavicevic poco attento dopo un po’ su Gilbeck che schiaccia per la terza volta. In attacco, il pivot di coach Gramenzi, grazie ai suoi centimetri, ha vita facile. La Cestistica, però, ha differenza della partita contro Scafati è viva, lucida, scaltra nei contropiedi ed anche il primo parziale premia la loro audacia: 23 – 20.







SECONDO QUARTO – La seconda frazione ha come protagonisti; Antelli, Contento, Jones, Ogide e Pavicevic. C’è da sottolineare come gli ultimi tre possessi della Benacquista hanno portato il loro frutto soltanto sullo scadere dei 24’’. A dimostrazione di come la difesa dell’Allianz Pazienza stia reagendo bene, mantenga le giuste posizioni in campo, ma sul più bello commette qualche ingenuità. Per non fare prendere troppo entusiasmo agli avversari serve la giocata che sterzi la gara. Servono, per esempio, le tre triple consecutive di Andy Ogide che sommate alla prima ‘bomba’ – super attesa – di Michele Antelli e alle due di Marco Contento fanno +13 San Severo, massimo vantaggio e Latina in difficoltà. È la Cestistica che piace a tifosi, peccato che il “Falcone e Borsellino” sia vuoto altrimenti sarebbe stata standing ovation. Si conclude un ottimo secondo quarto sul parziale di: 49 – 37.

TERZO QUARTO – Si ritorna sul parquet con gli stessi dieci del primo quarto. La Benacquista prova a recuperare qualche punticino, ma la difesa sanseverese è impeccabile così come lo è il suo attacco. Ora, al netto di quanto stiamo vedendo, solo un elemento può ‘ostacolare’ la Cestistica: la stanchezza. Ed infatti, il match non scorre veloce come la prima diecina, ma può essere un ulteriore vantaggio per Jones – che intanto continua non solo a segnare ma a combattere su ogni pallone – e co. San Severo, ad un minuto dalla fine, ha 15 punti di vantaggio sui laziali. Possono bastare? Lo deciderà l’ultimo quarto. Parziale di: 63 – 48.

ULTIMO QUARTO – Bisogna fare un’altra considerazione: la panchina giallonera è il ‘sesto uomo’ che manca all’Allianz Pazienza. È interessante notare come tutti i giocatori si sostengano, si aiutino a vicenda. Chi entra gioca con entusiasmo e chi è seduto esalta le giocate dei protagonisti. Significa, lo abbiamo detto anche in apertura, che c’è compattezza, unione, in una sola parola: squadra. Torniamo alla cronaca: adesso, dati i 15 punti di vantaggio, i padroni di casa devono solo addormentare la partita e non lasciare che Latina si accenda improvvisamente. Ed infatti, per evitare il pericolo, Lino Lardo rispolvera Ogide e Contento che, a fil di sirena, insacca l’ennesima tripla forse, con la seconda ‘bomba’ di Antelli, il sigillo del match. Nel basket, però, mai dire mai ed i nerazzurri continuando nella loro diligente prestazione, arrivano addirittura ad un ‘ pericoloso’ -10. Lardo chiama il timeout e striglia i suoi, ma un calo fisico e mentale è comprensibile. Ad 1.04 dalla fine, è Gramenzi a chiamare a rapporto la squadra provando in ogni modo a mettere pressione ai gialloneri. Ora, più che mai, è il momento di non farsi prendere dalla frenesia, di avvicinarsi più possibile a canestro costringendo l’avversario al fallo sistematico. Ed è quanto succede fino alla fine, compresi i 2 punti di Coppola. San Severo batte Latina per 84 – 75. Brava, Allianz! Bravi tutti!

Credits foto: Antonio Giammetta









Il tabellino

Allianz Pazienza Cestistica San Severo – Benacquista Assicurazioni Latina 84-75 (23-20, 26-17, 14-11, 21-27)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Andre Jones 21 (7/9, 1/5), Marco Contento 19 (2/4, 3/7), Andy Ogide 13 (1/2, 3/5), Iris Ikangi 12 (2/3, 2/4), Michele Antelli 11 (1/2, 3/3), Filip Pavicevic 4 (2/7, 0/0), Simone Angelucci 2 (1/2, 0/0), Luigi Coppola 2 (1/1, 0/0), Edoardo Buffo 0 (0/0, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Simone Franciosi 0 (0/0, 0/0), Chris Mortellaro 0 (0/0, 0/0) – Coach: Lino Lardo

Tiri liberi: 14 / 21 – Rimbalzi: 27 6 + 21 (Andy Ogide 12) – Assist: 17 (Marco Contento 5)

Benacquista Assicurazioni Latina: Jaren Lewis 19 (5/10, 2/3), Brandon Gilbeck 13 (4/6, 0/0), Fabrizio Piccone 11 (4/6, 1/2), Lorenzo Baldasso 10 (2/4, 2/3), Davide Raucci 8 (3/3, 0/3), Aristide Mouaha 8 (2/5, 0/1), Luca Bisconti 4 (1/2, 0/0), Tarik Hajrovic 2 (1/1, 0/0), Marco Passera 0 (0/1, 0/1), Gabriele Benetti 0 (0/0, 0/0) – Coach: Franco Gramenzi

Tiri liberi: 16 / 23 – Rimbalzi: 25 5 + 20 (Brandon Gilbeck 7) – Assist: 10 (Aristide Mouaha 3)



Ciro Mancino

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo