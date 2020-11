CALCIO SERIE C – GRANDE FOGGIA!!! DI RIGORE LA VITTORIA NEL DERBY CON IL BARI!!!

Di Lino Mongiello

CALCIO: SERIE C/C. FOGGIA-BARI 1-0

FOGGIA (3-5-1-1): Fumagalli 6; Germinio 6, Gavazzi 6, Di Jenno 6.5; Kalombo 6.5, Salvi 6, Rocca 6.5 (31’ st Raggio Garibaldi 6), D’Andrea 5.5 (19’ st Vitale 6), Agostinone sv (37’ pt Anelli 6); Curcio 6.5 (31’ st Balde 6); Naessens 6 (31’ st Dell’Agnello 6).

In panchina: Sarracino, Di Masi, Gentile, Garofalo, Lucarelli, Aramini, Pompa.

Allenatore: Marchionni 6.5.

BARI (3-4-3): Frattali 6; Celiento 6, Sabbione 5.5, Di Cesare 5.5; Ciofani 5.5 (1’ st Semenzato 6), Maita 6 (34’ st Hamlili sv), Bianco 5.5 (15’ st Lollo 6), D’Orazio 5 (1’ st Candellone 5.5); Marras 6, Antenucci 6, D’Ursi 5.5 (15’ st Citro 6).

In panchina: Marfella, Perrotta, Corsinelli, De Risio, Minelli, Montalto.

Allenatore: Auteri 5.5.

ARBITRO: Marcenaro di Genova 7.

RETI: 41’ pt Curcio (rig.).

NOTE: cielo sereno, terreno in discrete condizioni. Espulso Salvi al 44’ st per doppia ammonizione. Ammoniti: Bianco, Sabbione, Germinio, Gavazzi, Raggio Garibaldi, Marras, Dell’Agnello. Angoli: 3-6. Recupero: 2′, 5′.Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid. Gara interrotta al 38’ pt per circa 7’ a causa del blackout all’impianto elettrico dello Zaccheria.

Come in ogni derby, la classifica conta poco o niente. Il “piccolo” Foggia, dopo quattro sconfitte di fila, supera il quotatissimo Bari e ridà fiato alla classifica. E soprattutto getta acqua sul fuoco delle contestazioni della sua tifoseria. Sorprende il Foggia col suo schieramento quadrato e l’organizzazione sul terreno di gioco. E fa suo il sentitissimo derby con una condotta di gara esemplare e priva di sbavature. Quelle, tante, che avevano caratterizzato, in negativo, le precedenti gare. Tutti i ragazzi hanno dato il massimo e alla fine hanno avuto il premio di una vittoria sognata e diventata realtà dopo i 97’ di lotta sul prato dello Zaccheria. Adesso bisogna sfruttare il momento positivo specialmente dal punto di vista morale e cercare di continuare su questa strada. Il primo da elogiare è Mister Marchionni che, finalmente, intuendo le grosse difficoltà che avrebbe potuto incontrare la sua squadra, ha ben pensato di irrobustire il centrocampo per bloccare sul nascere le possibili iniziative per le bocche da fuoco biancorosse. Ha assegnato ad ognuno dei suoi ragazzi il compito da svolgere. E i ragazzi hanno dato ottima prova sul rettangolo di gioco. Il Foggia ha pressato a tutto campo, non facendo respirare gli avversari che spesso perdevano palla e innescavano possibili azioni pericolose nella fase di ripartenza. Già nei primi minuti il Foggia ha schiacciato gli avversari nella propria metà campo ma lì davanti, purtroppo, non c’è il finalizzatore. Il Bari ? Quando ha avuto la possibilità di spingere ha creato qualche problema ma la difesa ha ben retto. Il solo Antenucci s’è reso pericolosissimo con un gran tiro dal limite (30’) spentosi contro il palo. Poi al 38’ l’impianto di illuminazione dello Zaccheria è andato in tilt e per 7’ si è pensato che la gara potesse concludersi nel peggiore dei modi. Per fortuna l’impianto ha ripreso a funzionare e Sabbione ha buttato giù Curcio (41’) che, dopo la sponda di Naessens, si apprestava a calciare a rete. Per il Sig. Marcenaro non c’erano dubbio nel concedere la massima punizione. Lo stesso fantasista si confermava cecchino impeccabile dagli undici metri. Sarà questo il gol partita. Nella ripresa il Bari prova a cercare il gol del pari. Auteri ricorre a tutti i cambi a disposizione e Marchionni fa altrettanto inserendo uomini freschi per evitare la beffa. Il Bari spinge in modo disordinato ma è merito del Foggia che difende bene e resiste senza affanni particolari e fa suo il derby, conquistando tre punti preziosissimi per la classifica. E la vittoria sui “ricchi” cugini baresi.