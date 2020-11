BASKET SUPERCOPPA SERIE A2 – L’Allianz Pazienza San Severo a Napoli per l’ultima di Supercoppa Centenario LNP

La Allianz Pazienza a Napoli per l’ultima di Supercoppa Centenario LNP

Torna subito in campo la Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo, che sarà di scena al PalaBarbuto di Napoli contro la Ge. Vi. Basket, a meno di 72 ore dalla prima vittoria stagionale con Latina fra le mura amiche. Per i ragazzi del presidente Amerigo Ciavarella potrebbe essere un’occasione di rivincita dalla scoppola subita proprio dai partenopei alcune settimane or sono nel Torneo Irtet di Caserta, ma soprattutto un tentativo per accedere alla seconda fase della Supercoppa, dove il ruolino di marcia dei Neri recita una sconfitta ed una vittoria.

Certo Coach Sacripanti ha a disposizione un’autentica corazzata, costruita per puntare al salto di categoria e che di sicuro già attualmente non sfigurerebbe affatto nel massimo campionato. Monaldi, Marini, Parks, Lombardi, Iannuzzi, Mayo, Zerini, Uglietti e Sandri costituiscono un roster illegale, ma la parola d’ordine dei Lardo-boys quest’anno è “provarci sempre e comunque”. Del resto gli azzurri sono al debutto stagionale a causa degli svariati rinvii dovuti ad alcune positività al Covid e potrebbero soffrire gli alti ritmi imposti da Jones e compagni.

Palla a due alle ore 18.30 di martedì 3 novembre. Gli abbonati a LNP Pass come di consueto potranno seguire la partita in diretta streaming su https://lnppass. legapallacanestro.com

Photo credits: Antonio Giammetta

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo