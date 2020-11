FOGGIA – MARTEDI 3 NOVEMBRE SI RIUNISCE IN VIDEOCONFERENZA IL CONSIGLIO PROVINCIALE

In videoconferenza il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha convocato il Consiglio Provinciale per le ore 12.00 del giorno 3 novembre 2020, in seduta di prima convocazione e per le ore 12.00 del giorno 4 novembre 2020 in seduta di seconda, per trattare il seguente OdG:

1-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A), D.LGS 267/2000 E S.M.I. DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 56.308,92 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE.

2-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A), D.LGS 267/2000 E S.M.I. DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 148.787,13 DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE.

3-VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022–AI SENSI DEGLI ARTT. 175 DEL D.LGS N. 267/2000 COSI’ COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 118/2011 E DAL D.LGS. 26/2014 –UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019.

4-APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE ATERZI DEL “TEATRO DEL FUOCO”.

AI SENSI DELL’ART. 73 COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18, LA SEDUTA SI SVOLGERÀ IN MODALITÀ DI VIDEO CONFERENZA.