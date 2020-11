MARGHERITA DI SAVOIA – CONTINUANO A SALIRE I CASI DI CONTAGIO DA COVID. GLI ATTUALMENTE POSITIVI SONO ORA VENTISEI!

CONTINUANO A SALIRE I CASI DI CONTAGIO DA COVID

GLI ATTUALMENTE POSITIVI SONO ORA VENTISEI

Ancora un aumento nei casi di contagio da Covid-19 a Margherita di Savoia in questa seconda ondata: ne dà notizia il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto: «In base agli ultimi dati, fornitimi dalla ASL proprio questa mattina, il numero dei casi attualmente positivi nel nostro paese tocca quota 26: i nuovi contagi appartengono a cluster familiari e questo spiega purtroppo il balzo in avanti che è stato compiuto. Fra coloro che risultano positivi, tre sono stati ricoverati in ospedale mentre gli altri sono tutti in isolamento domiciliare. Queste notizie devono far riflettere su come, in questa fase, il Coronavirus si stia diffondendo soprattutto all’interno dei nuclei familiari: ora più che mai dunque è indispensabile osservare le norme che ben conosciamo, cioè uscire di casa solo per validi motivi e se si esce vanno assolutamente evitati gli assembramenti e va in ogni caso rispettato il distanziamento sociale così come le altre regole quali l’utilizzo corretto della mascherina per coprire naso e bocca e l’uso costante del gel disinfettante per le mani».

Il sindaco Lodispoto chiede in questo momento unità e responsabilità ai cittadini: «Colgo l’occasione anche per rispondere a coloro che insinuano che io nasconda, non si capisce bene per quale motivo, le cifre del contagio: come ho fatto sinora e come continuerò a fare, terrò informata la cittadinanza solo sulla base di dati CERTI, che sono quelli che provengono dalla ASL e che ho sempre reso pubblici in tempo reale. In questa fase serve senso di responsabilità da parte di tutti e quello che mi aspetto da parte dei miei concittadini è un atteggiamento collaborativo non solo nel tenere comportamenti virtuosi ma anche nel segnalare tempestivamente eventuali assembramenti anomali. Di sicuro le strumentalizzazioni a mezzo social basate sul nulla non servono a niente e sono quanto mai deleterie in un momento difficile come questo».