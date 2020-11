FOGGIA – 72enne arrestato. Detiene illegalmente munizioni da guerra!

FOGGIA: POLIZIA DI STATO ARRESTA PREGIUDICATO PER DETENZIONE ILLEGALE DI MUNIZIONAMENTO DA GUERRA

Nella giornata del 29 ottobre u.s., Agenti della Polizia di Stato delle Volanti della Questura di Foggia e del Reparto Prevenzione Crimine hanno tratto in arresto un foggiano di 72 anni, con numerosi precedenti di polizia, per detenzione illegale di munizionamento da guerra.

Nel corso di un servizio che prevedeva perquisizioni domiciliari, gli Agenti hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione del summenzionato; il controllo è stato esteso anche ad un box di suo esclusivo utilizzo e da dopo una ricerca approfondita sono state rinvenute cartucce, classificate come munizionamento da guerra.

Le cartucce sono state sottoposte a sequestro e l’uomo, per quanto accertato, è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.