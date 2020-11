MARGHERITA DI SAVOIA – NUOVO AUMENTO DEI CASI DI CONTAGIO DA COVID. DIVENTANO VENTINOVE GLI ATTUALMENTE POSITIVI 

NUOVO AUMENTO DEI CASI DI CONTAGIO DA COVID

DIVENTANO VENTINOVE GLI ATTUALMENTE POSITIVI

Altro incremento nei casi di contagio da Covid-19 a Margherita di Savoia, con il totale che sale a ventinove nuovi positivi. Ne dà conferma il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto: «Dopo la comunicazione di ieri, siamo costretti ad un nuovo aggiornamento perché il totale di casi di positività è salito a ventinove. È una cifra che temo sia purtroppo destinata ad aumentare ancora, anche perché vedo in giro troppa superficialità, troppi atteggiamenti scorretti e soprattutto troppi assembramenti del tutto inutili. Evidentemente qualcuno non ha ancora capito, o forse non gliene importa nulla, che con questo virus si muore. Mi rivolgo alle persone di buonsenso invitandole ad osservare ancora le dovute precauzioni come l’uso della mascherina e del gel disinfettante, il rispetto del distanziamento sociale, le limitazioni allo stretto necessario degli spostamenti al di fuori del proprio domicilio e soprattutto evitare gli affollamenti che sono il primo veicolo di diffusione del contagio».