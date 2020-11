RODI GARGANICO – COVID-19 – IL SINDACO ANNUNCIA IL LENTO RITORNO ALLA NORMALITÀ. CASI SOTTO CONTROLLO

COVID-19 RODI GARGANICO, SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO.

Come annunciato nell’odierna diretta facebook del sindaco di rodi garganico Carmine d’anelli, la

situazione in base all’emergenza covid-19 a rodi garganico è monitorata in ogni momento. Dopo il

focolaio che ha visto protagonisti bambini e maestre nell’edificio dei plessi di piazza padre pio della

scuola primaria e secondaria di primo grado rodi garganico registrava 77 casi sui 344 tamponi

eseguiti in tre tornate diverse la settimana scorsa. L’ASL ha già attuato il secondo giro di tamponi ad

alcuni bambini della prima tornata e per fortuna si sono già negativizzati. Nei prossimi giorni saranno

effettuati i tamponi alla seconda e terza tornata. Il comune di rodi garganico ha attivato il nuovo

assistente virtuale presente nell’apposita sezione del sito internet del comune di rodi garganico. Si

chiama “Ivo Emergency” ed è un sistema di facile utilizzo in grado di fornire informazioni in base a

tutte le novità dell’emergenza Covid-19 che stiamo vivendo. Sono in arrivo anche i tamponi rapidi

dove ci sarebbe l’idea di utilizzare dei laboratori privati per fare tamponi a tappeto. Il sindaco

comunica ai suoi cittadini la possibilità di una prossima riapertura delle scuole dopo la sanificazione

di tutte le aule di tutti gli istituti e tranquilizza la popolazione dicendo che presto tutto tornerà alla

normalità e si potrà vivere un po’ più serenamente.

Antonella Stefanìa