SAN GIOVANNI ROTONDO – ARRESTATA UNA DONNA PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo hanno arrestato in flagranza di reato la 41 enne D.M.N., casalinga, già nota alle Forze dell’Ordine, ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di attività info investigativa, erano emerse notizie circa un’attività di spaccio presso l’abitazione della donna. Per tale motivo, dopo un protratto servizio di osservazione, i militari si portavano all’interno dell’appartamento dove rinvenivano, all’ingresso, un piattino con all’interno dei residui verosimilmente di cocaina, dei ritagli di buste, una dose di marijuana e un bilancino di precisione.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di recuperare un involucro con all’interno 18 grammi di cocaina, occultato all’interno di una cassaforte, altro materiale per il confezionamento e la somma contante di circa 68.000,00 euro.

La donna veniva dichiarata in stato di arresto e su indicazione dell’AG tradotta presso il carcere di Foggia.

L’arresto veniva convalidato dal GIP del Tribunale di Foggia che condannava la donna alla pena di due anni, disponendo altresì la liberazione e la restituzione della somma di denaro all’avente diritto.