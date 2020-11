SAN SEVERO – COVID-19 – LA POLIZIA INTENSIFICA I CONTROLLI. ECCO COSA SUCCEDE

SAN SEVERO: In questa settimana intensificati i servizi per la prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti.

Nei giorni scorsi, agenti del Commissariato, nel corso di un controllo su strada, hanno tratto in arresto un giovane, pregiudicato, il quale, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente. La droga, che è risultata essere eroina del peso di 80 grammi circa, era abilmente nascosta nell’abitacolo della autovettura sulla quale viaggiava l’uomo. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, il predetto è stato trovato in possesso di materiale per il confezionamento e di un bilancino di precisione, tanto da fare ritenere che il possesso dello stupefacente fosse finalizzato alla compravendita. L’uomo è stato, quindi, arrestato e tradotto in carcere. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha sottoposto il soggetto all’obbligo di soggiorno.

Ancora, gli agenti delle Volanti hanno denunciato per detenzione di stupefacenti due uomini. Anche questi, a seguito di controlli su strada, sono stati trovati in possesso di stupefacente, nella fattispecie eroina. Inoltre, Una donna, trovata in possesso di alcuni grammi di stupefacente, è stata segnalata al Prefetto ex art. 75 della legge sugli stupefacenti.

Infine, personale dell’Ufficio Misure di Prevenzione del Commissariato ha eseguito un ordine di carcerazione in regime di semilibertà per un uomo condannato per tentata rapina aggravata.

Foggia 03.11.2020