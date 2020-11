SAN SEVERO – Un successo annunciato… è uscito “In balia del mondo”, il primo singolo di Federica Morelli, sanseverese doc trapiantata a Bruxelles. Una ballad dal tocco jazzy che cattura sin dal primo ascolto!!!

Il 10 ottobre è uscito “In balia del mondo”, il primo singolo di Federica Morelli, sanseverese doc trapiantata a Bruxelles. Una ballad dal tocco jazzy che cattura sin dal primo ascolto.

Federica Morelli racconta :



Il pezzo è stato composto da mio padre Michele, io ho modificato il ritmo da 4/4 a 6/8 e scelto gli strumenti che mi avrebbero accompagnato. L’arrangiamento del maestro Edgardo Caputo ha saputo dargli nuova forma senza stravolgerne la natura, creando un sound preciso che mi rappresenta. Come prima esperienza di registrazione, sono più che soddisfatta.

Prima registrazione in assoluto ?

Ebbene sì. Questa è la prima vera registrazione di un inedito. Ho sempre amato la musica, ma non mi ci ero mai messa seriamente fino a qualche anno fa.

Da piccola investivo interamente le mie modeste risorse in acquisti di cd e biglietti per concerti. Erano l’unica voce di bilancio delle mie paghette . L’incontro con la musica è arrivato presto : la nonna è appassionata di canto, il babbo ci ha cresciuti con la sua chitarra e la sua bellissima voce. A tredici anni rimasi folgorata da uno dei suoi gruppi preferiti, i Led Zeppelin, e da allora fu una scoperta dopo l’altra : rock, grunge, wave, punk, elettronica … Alle medie ebbi poi la fortuna di avere una docente appassionatissima del suo lavoro. Con lei feci diverse esperienze a teatro e nei cori. Fu grazie a lei che conobbi le opere liriche e i gospel. Ricorderò sempre i suoi occhi lucidi e lo sguardo fiero mentre dirigeva il suo coro di voci bianche. Professoressa Calimeri, grazie !

Nonostante questo non mi mai sentita a mio agio con un microfono in mano, figuriamoci da sola su un palco, anzi… la sola idea mi paralizzava completamente ! A 28 anni mi sono decisa a superare questo blocco : ho cominciato a prendere lezioni di canto, e poi ad esibirmi ogni tanto sul palco delle Singers Nights. Si tratta di un appuntamento mensile in un locale jazz di Bruxelles aperto a tutti i cantanti amatoriali. Si scelgono due pezzi, si prova una volta o due con i musicisti nel pomeriggio, poi alle otto il locale apre e inizia la serata. È un’emozione di un’intensità incredibile, indescrivibile, salire sul palco. All’inizio la paralisi : gola secca, batticuore, dimentichi il testo, vuoi sparire … “ma chi me l’ha fatto fare ?”. Poi, pian piano, impari a godere di quei cinque minuti intensissimi. Gestire quell’emozione per evitare che sia lei a gestire te, è tutto lì l’inghippo ! Due anni fa mi sono iscritta all’Accademia di musica “Arthur Degreef”. Ho corsi da seguire quasi tutte le sere, non facile con un lavoro a tempo pieno, ma la voglia è davvero tanta e finora sono riuscita a combinare l’entusiasmo con la costanza.

Come mai hai registrato a San Severo se vivi a Bruxelles ?

Il pezzo come dicevo è opera di mio padre. È un regalo che ha voluto fare alla sua famiglia ; ha preso alcune vicissitudini recenti e le ha trasformate in canzone. Poi mi ha chiesto di interpretarla. All’inizio ero convinta che dovessimo cantarla insieme ! Scoprii al primo appuntamento all’Edrecords che invece l’avrei cantata da sola. E allora proposi lo shift a 6/8, cominciai a mettere una serie di paletti per l’arrangiamento, e scelsi gli strumenti. Grazie anche all’ampia libertà melodica fornita dalla struttura, il brano è diventato “mio” pur non essendolo. Dissi ad Edgardo : “non voglio un arrangiamento riempito di roba. Per me la musica è anche silenzio”. Lui ha capito subito cosa intendevo e lo ha concretizzato.



Edgardo Caputo è l‘arrangiatore, ma anche il pianista che ti accompagna giusto ?

Esatto. Edgardo ha grandissime capacità, e non parlo solo di tecnica. Far cogliere le differenze tra i diversi tipi di arrangiamento, ciò che potrebbe dare al pezzo uno strumento piuttosto che un altro… Anche chi come me è alle prime armi, con una guida come la sua riesce a immaginare i diversi risultati possibili e prendere la decisione che ritiene migliore. Non è per niente facile ! Edgardo ha pazienza e passione sconfinate. Ho passato davvero dei bei momenti in sala di registrazione, ho imparato un sacco e mi sono sentita parte integrante di un processo di creazione collettivo. Penso che il video del making-of catturi chiaramente quest’atmosfera intensa e piacevole.

Progetti per il futuro ?

Diciamo che con la registrazione di “In balia del mondo” ora ho ancora più voglia di fare musica . II pezzo sta ricevendo molte reazioni positive. Piace il pezzo, e piace anche la mia voce. E la cosa non può che farmi piacere ! Il babbo ha già in cantiere altre composizioni. Io vorrei registrare un mio brano in francese, e cimentarmi nella scrittura in italiano. Mi sa che il ritorno all’Edrecords avverrà prima del previsto ! Nel frattempo continuo a farmi le ossa con l’ensemble jazz dell’accademia, e concretizzo un progetto di trio blues nostrano canto-chitarra-contrabbasso : qui a Bruxelles in tanti conoscono Pino Daniele, ma nessuno canta Pino Daniele. Beh, la cosa non varrà per molto tempo ancora… 

Un augurio per chi ci legge in questo periodo difficile ?

Auguro a tutti di cantare il più possibile ! Il canto fa stare bene. Ed è la miglior terapia per gli ansiosi di natura come me . Ci aiuta ad entrare in connessione con il nostro respiro, cosa a cui non facciamo mai caso, se non quando ci manca. E ci richiede di liberarci dal peso delle nostre angosce per radicarci nel presente. Noi siamo qui, ora. Occorre vivere questo momento nel migliore dei modi possibili.



Per ascoltare il pezzo In balia del mondo in streaming o downloading (Spotify, Apple music, Deezer, Amazon music): Federica Morelli – in Balia del Mondo

Pagina FACEBOOK : Federica Morelli Music