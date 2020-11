Turismo, Palmucci (Enit) “Momento difficile, ripartiamo dall’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – Promuovere il turismo ripartendo dall’Italia. E’ l’obiettivo di “Ti Amo Italia” la campagna di Enit e Nutella per promuovere la Penisola. Sui vasetti della crema alle nocciole più famosa del mondo vengono ritratte trenta località di tutte le regioni. Dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai borghi colorati: ogni vasetto è uno scorcio più o meno conosciuto del nostro Paese. L’inizio di un viaggio che continua poi in virtual reality grazie al QR code che accompagna le foto.

“Trenta destinazioni diverse attraverso undici milioni di barattoli di Nutella sui quali – spiega all’Italpress il presidente dell’Enit, Giorgio Palmucci -, grazie a un’etichetta con un QR code, è possibile vedere queste bellezze del nostro Paese per poter raggiungere con dolcezza le meraviglie che abbiamo e rimanere sempre appassionati all’offerta turistica dell’Italia”. Per Palmucci è “una panoramica sull’offerta italiana e siamo sicuri – sottolinea – che, anche con questo, sarà possibile vedere un ritorno dei turisti, italiani e stranieri, in un momento così difficile per il nostro paese”.

Tra le trenta località scelte per la campagna ci sono anche i portici di Bologna: “Scoprirli – spiega la vicesindaca Valentina Orioli – vuol dire ripercorrere tutta Bologna e ritrovare luoghi che a volte sono anche poco conosciuti”.

“Ferrero e Nutella – evidenzia l’assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini – sono due brand internazionali, sicuramente un veicolo importante per fare conoscere il nostro paese nel mondo. Chissà che magari – aggiunge – non si possa in futuro replicare questo tipo di iniziativa con altri grandi prodotti del food come quelli che vengono realizzati in Emilia-Romagna”.

