CALCIO SERIE C – FOGGIA CORSARO. TRE PUNTI A CASERTA!!!

Di Lino Mongiello

CASERTANA – FOGGIA 0-2

CASERTANA (4-3-3): Avella 5; Ciriello 5 (43’ st Petito sv), Buschiazzo 5.5, Carillo 5.5, Setola 5.5; Icardi 5, Bordin 5 (14’ st Matese), Valeau 5 (1’ st Varesanovic); Pacilli sv (25’ pt Cuppone 5.5), Castaldo 5.5, Fedato 5 (14’ st Cavallini). In panchina: Dekic, Zivkovic, Longobardo, De Sarlo, De Vivo, De Lucia. Allenatore: Guidi 5.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli 6; Anelli 6.5, Gavazzi 6.5, Del Prete 7; Di Masi 6.5, Vitale 7 (22’ st Garofalo 6), Rocca 7, Gentile 6.5 (44’ st Raggio Garibaldi sv), Di Jenno 6.5 (44’ st Pompa sv); D’Andrea 6.5 (22’ st Balde 6), Naessens 6 (15’ pt Dell’Agnello 6.5). In panchina: Vitali, Ndiaye, Curcio, Germinio, Moreschini, Morrone, Regoli. Allenatore: Marchionni 6.5.

ARBITRO: Ricci di Firenze 6.

RETI: 10’ pt Rocca (rig.), 10’ st Vitale .

NOTE: cielo sereno, terreno sintetico. Ammoniti: Carillo, Buschiazzo, Gentile, Setola, Matese. Angoli: 1-7. Recupero: 3′, 4′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.

Grande prova di forza del Foggia che supera a domicilio la Casertana (0-2). Con un gol per tempo, entrambi al 10’ i rossoneri si impongono con una prestazione nettamente superiore agli avversari ed inanellano la terza vittoria in campionato, la seconda di fila. Sull’esito del match non c’è stato mai il minimo dubbio su come sarebbe andata a finire. Il dominio degli uomini di Mister Marchionni è stato assoluto e la riproposizione del modulo provato nel derby (3-5-2) ha dimostrato di essere quello maggiormente efficace. Lo 0-2 sta pure stretto agli ospiti per la notevole quantità di palle-gol create e non finalizzate. Però sono state evidenziate molte cose positive che devono far sperare per il prosieguo del torneo. Marchionni ricorre al turnover. Ben cinque sono i cambi rispetto all’undici vittorioso nel derby col Bari. Partono bene i rossoneri che si dispongono bene sul rettangolo di gioco e dimostrano di essere particolarmente in palla e di prediligere velocità e scambi stretti che annebbiano le idee agli avversari. Bastano pochi minuti al Foggia per passare in vantaggio. Naessens (9’) viene steso in area e Rocca (10’) dal dischetto non ha pietà di Avella. Proprio l’attaccante belga, qualche minuto più tardi è colpito duramente da un difensore della Casertana ed è costretto ad uscire. Entra Dell’Agnello. Il neo attaccante (16’) ha subito modo di mettersi in mostra e si ritrova fortuitamente davanti ad Avella ma si fa rimontare da un difensore e l’azione sfuma. Peccato. C’è solo il Foggia in campo. Con un gioco brioso, fatto di una fitta rete di passaggi che mettono in chiara soggezione la stralunata Casertana. Dal punto di vista fisico il Foggia sembra di un altro pianeta. Se soltanto finalizzasse qualche occasione in più tra le tante create, non ci sarebbe storia. Il centrocampo rossonero domina la scena in ambo le fasi e, la difesa poi giganteggia. Senza la minima pecca la prova dell’ultimo arrivato, Del Prete. Un autentico baluardo. Il Foggia crea tantissimo. Gioco ed azioni ma le stoccate decisive non sono precise. In avanti ci si danna nel pressare sul portatore di palla ma si perde lucidità alla conclusione. Vitale (23’) stoppa bene ma calcia alle stelle. Gentile (28’) ci prova dal limite ma trova un compagno a stoppargli il tiro. E al 28’ il direttore di gara grazia Ciriello che strattona per la maglia Gentile ma rimane impunito. Sarebbe stata la seconda ammonizione e la conseguente espulsione. I rossoneri proseguono nel loro show ma manca il gol dello 0-2. Si va al riposo col più che meritato vantaggio. Nella ripresa lo show del Foggia continua. E oltre al gioco, potrebbe surclassare la Casertana anche di gol. Vitale (3’) fa le prove del gol ma il tiro è centrale. Riesce al tentativo successivo. Di Jenno crossa, D’Andrea corregge, proprio per l’accorrente Vitale (10’) che infila la sfera tra le gambe di Avella per il gol dello 0-2. Non si ferma il Foggia che non concede nulla. Esprimendo un calcio divertente. Da applausi al 17’ l’azione insistita che ipnotizza i padroni di casa ma manca solo il terzo gol. Ci prova anche Rocca (21’) dopo una corsa sfrenata trova Avella a chiudergli lo specchio della rete. Il neo entrato Balde (30’) ruba palla a Buschiazzo ma calcia sul portiere. E Rocca (38’) meriterebbe il gol per la grande prova ma la palla si stampa contro la traversa. Avella (39’) salva ancora su Garofalo che non sfrutta l’invenzione di Balde. Finisce col trionfo dei rossoneri, la gioia per i tre punti e l’esordio del foggiano Pompa, anno 2002.