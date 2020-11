SAN SEVERO – ATTENZIONE – AVVISO PER I PARTECIPANTI AI CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 2 OPERATORI CED CAT. B E 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT. C

AVVISO PER I PARTECIPANTI AI CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 OPERATORI CED, CAT. B E N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CAT. C

Per esigenze di celerità e speditezza delle operazioni concorsuali, si comunica che i concorrenti che intendano proporre richiesta di riesame delle valutazioni dei titoli, dovranno presentarla entro e non oltre 10 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune di San Severo, http://www.comune.san-severo. fg.it. Le richieste di riesame pervenute dopo la scadenza del suddetto termine non saranno prese in considerazione.

Si precisa che la richiesta di riesame dovrà essere presentata, debitamente firmata e datata, unitamente ad una copia del documento di identità in corso di validità, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata:​​ protocollo@pec. comune.san-severo.fg.it . ​

Si comunica, altresì, che qualora si rendesse necessaria l’ integrazione delle domande di partecipazione ai concorsi in oggetto, in forza delle disposizioni contenute nei bandi di concorso o in virtù delle disposizioni normative relative al c.d. “soccorso istruttorio”, i partecipanti saranno contattati direttamente dall’Ufficio del Personale del Comune di San Severo all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione.

Infine, si comunica che l’avviso per la presentazione alla prova orale sarà comunicato ai candidati almeno 20 giorni prima della data in cui debbono sostenerla, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Severo, sulla home page e nella sezione amministrazione trasparente.

Il Presidente della Commissione Esaminatrice

Dott. Filippo RE