SAN SEVERO – COVID-19 – L’A.C. COMUNICA LA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE AD ACCOGLIERE UNA POSTAZIONE DI DRIVE THROUGH PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI TAMPONI

Il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Sanità Simona Venditti hanno ufficializzato la disponibilità del Comune di San Severo ad accogliere una postazione di drive through per la somministrazione di tamponi per la diagnosi Sars-cov 2.

I vertici dell’A. C. hanno scritto al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al Presidente ASL Foggia Vito Piazzolla e al Dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Antonio Mario Lerario:

Negli scorsi giorni abbiamo appreso dagli organi di stampa che la Regione Puglia si sta prodigando per implementare i punti di erogazione dei tamponi per la diagnosi da Sars – Cov – 2 con 13 nuove postazioni di drive through al fine di accelerare il contact tracing e ridurre il rischio di contagio.

A tal uopo, considerato che San Severo è tra i Comuni della provincia di Foggia più popolosi e che accoglie un ampio bacino d’utenza che va dai Monti Dauni all’intero Alto – Tavoliere, si ritiene che una delle due postazioni previste per la Provincia di Foggia possa essere allocata in questo Comune.

A tal fine la Civica Amministrazione dichiara la sua disponibilità all’individuazione di un’area adeguata di proprietà pubblica, anche sotto il profilo logistico, ad accogliere un drive through per l’erogazione dei tamponi e fornire il supporto necessario per l’allestimento dello stesso.

Confidando nella condivisione delle ragioni in premessa e nell’accoglimento della presente, porgiamo cordiali saluti.

Dalla Residenza Municipale, 04 Novembre 2020

Assessore alla Sanità

Il Sindaco

Avv. Simona Venditti

Avv. Francesco Miglio

SAN SEVERO, 4 novembre 2020

L’addetto Stampa dott. Michele Princigallo