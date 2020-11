UDINE – È Morto Gianpiero Saglimbene, il sergente dell’Aeronautica di San Severo colpito da una sarcoma

Gianpiero Saglimbene, il 38enne sergente maggiore dell’Esercito originario di San Severo in servizio presso i “Lancieri di Novara” 5° di stanza a Codroipo (in provincia di Udine), dove viveva con la moglie e due figli di 7 e 8 anni, non ce l’ha fatta.

Colpito da una rara forma di sarcoma dal 2014, un sarcoma desmosplastico a piccole cellule rotonde, tumore raro e aggressivo, il sergente dell’Aeronautica si è spento ieri.