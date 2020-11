Banca Generali, nei primi 9 mesi 2020 utile di 195,8 milioni

MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, che si è riunito sotto la presidenza di Giancarlo Fancel, ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2020. I primi nove mesi del 2020 si sono chiusi con un utile di 195,8 milioni di euro, in linea a quanto realizzato nello stesso periodo dello scorso anno (196 milioni).

“Il risultato – si legge in una nota – ha evidenziato un forte miglioramento delle voci ricorrenti grazie all’ampliamento della diversificazione e sostenibilità dei ricavi. Tale incremento è stato tuttavia parzialmente assorbito da un aumento delle componenti non operative – in parte di natura straordinaria – legate ai contributi a fondi bancari (+53%), agli accantonamenti (+45%) e all’imposizione fiscale (+34%)”.

“I risultati finanziari sono stati trainati da una brillante performance commerciale, che ha superato i livelli dello scorso anno nonostante le criticità legate alla pandemia da Covid-19 – sottolinea Banca Generali -. La raccolta netta si è infatti attestata nei 9 mesi a 4,1 miliardi di euro, in crescita dell’8% su base annuale, mentre quella gestita è più che raddoppiata a 1,8 miliardi di euro (+111%), in scia alla crescente domanda di consulenza per l’ottimizzazione della liquidità. La positiva dinamica della raccolta e la gestione attenta e diversificata degli attivi hanno contribuito all’aumento delle masse gestite e amministrate che hanno toccato il nuovo massimo di 70,4 miliardi di euro (+2% da inizio anno, +7% a/a)”.

“Crescita e qualità sono la sintesi di un risultato di cui siamo molto orgogliosi, che ha visto crescere in modo importante il totale degli assets, gli investimenti in soluzioni di risparmio gestito ed assicurativo e gli assets sotto consulenza evoluta anche grazie ad una raccolta in accelerazione rispetto all’anno scorso. Tutte le principali componenti di ricavo sono in netto miglioramento ed i costi risultano sotto controllo”, commenta in una nota l’amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa.

“Mai come quest’anno il forte impegno e la grande qualità dei nostri banker e l’importante lavoro di tutti i colleghi di sede hanno rafforzato la nostra immagine sulla clientela, trasmettendo vicinanza e professionalità – conclude Mossa -. Le preoccupazioni per l’evoluzione della pandemia caricano di incognite le prospettive per i prossimi mesi, ma la grande efficienza nella gestione operativa, l’innovazione nelle soluzioni gestite, e le risposte positive che continuano ad arrivarci dalle famiglie, ci rendono fiduciosi per l’ultima parte dell’anno dove contiamo di continuare a crescere in modo sostenibile, ad un ritmo superiore al nostro mercato di riferimento”.

(ITALPRESS).