CAPITANATA – Mercati settimanali e quindicinali sospesi in diversi centri della Provincia. Anche l’Anva Confesercenti alla manifestazione di protesta davanti alla Prefettura

Anva – Confesercenti provinciale di Foggia si schiera e si unisce agli operatori del commercio su Aree pubbliche impegnati nella manifestazione che si terrà oggi, 5 novembre, dalle 16 alle 18, davanti alla Prefettura di Foggia.

La manifestazione ha come obiettivo quello di protestare in maniera pacifica e nelle rispetto delle norme anti-contagio avverso le decisioni di diversi Comuni della Provincia di Foggia di sospendere le attività dei mercati settimanali nonostante nessun DPCM preveda la chiusura generalizzata dei mercati settimanali/quindicinali.

Tale decisione, presa in totale autonomia dai Sindaci, danneggia fortemente la categoria che si vede priva della possibilità di lavorare e priva di qualsiasi ristoro da parte del Governo in quanto non inclusa nei vari DPCM susseguitisi nelle ultime settimane.

Si tratterà di una manifestazione statica nel rispetto delle normative anti-contagio.

La cittadinanza è invitata a partecipare.