FOGGIA – La Fondazione Monti Uniti sospende tutte le manifestazioni. Con il nuovo DPCM sono rinviate a data da destinarsi anche le mostre d’arte

La Fondazione sospende tutte le manifestazioni

Con il nuovo DPCM sono rinviate a data da destinarsi anche le mostre d’arte



La Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in conseguenza del nuovo DPCM che entrerà in vigore venerdì 6 novembre 2020, rende nota la sospensione di tutte le manifestazioni in presenza, a partire da domani e fino a nuove disposizioni.

Non sarà più possiible, quindi, visitare la mostra personale di Filomeno Mottola “Ideografie (ma)Tematiche”, che chiuderà i battenti questo pomeriggio. Le mostre già programmate e di imminente inaugurazione sono rinviate a data da destinarsi.

Gli uffici della Fondazione, in via Franco Valentini Vista 1, resteranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13. L’accesso sarà consentito previo rispetto delle normative vigenti anti-contagio.